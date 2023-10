Mic’d Up Brook Lopez mostra por que todos os seus companheiros de equipe do Milwaukee Bucks o amam

Brooke Lopez continua a reunir um impressionante NBA carreira ao iniciar sua 16ª temporada na liga. Embora ele tenha feito apenas um Todas as estrelas equipe, suas médias de carreira ficam em 16,4 pontos por jogo, 6,7 rebotes e 2,5 blocos.

Ele também ajudou o Milwaukee Bucks capturar seus segundo campeonato da NBA em 2021, exatamente 50 anos após o primeiro. Lopez desempenhou um papel fundamental, começando todos os 23 jogos do playoff e contribuindo em ambas as extremidades do piso.

Mic’d Up Brook Lopez

A personalidade de Lopez sempre foi contagiante, assim como seu irmão Robin. Ele é o tipo de companheiro de equipe que todo mundo adora. López era Microfone ligado durante o jogo de abertura do Bucks contra o Filadélfia 76ers e mostrou por que ele é tão amado e reverenciado.

Além de dapar Joel Embiid antes da denúncia, gritando “proteção para o rosto“para um adversário durante um box-out e brincando com um companheiro de equipe sobre uma confusão de espaçamento, Lopez também comunicava-se frequentemente com companheiros de equipe para tarefas defensivas e incentivou o jovem de 23 anos MarJon Beauchamp para boas jogadas defensivas.

Lopez é um jogador sólido, mas seu intangivel torná-lo tão valioso para um time de nível campeão como o Bucks.

Damian Lillard faz sua estreia no Bucks

O primeiro jogo da temporada do Bucks foi especial porque marcou a estreia do time Damian Lillard. Lillard estava com as luzes apagadas, estabelecendo um recorde no Bucks e fazendo algo que ninguém mais fez na história da NBA.

Lillard congelou o jogo com um clássico stepback três, enquanto Giannis Antetokounmpo chipado com 23 pontos, 13 rebotes, três assistências, dois roubos de bola e dois bloqueios. Até aí tudo bem para o novo visual do Bucks.