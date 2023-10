Michael Chandler: Luta com Conor McGregor ‘acontece inequivocamente’, tem como alvo o UFC 300

Michael Chandler tem absoluta confiança de que sua luta com Conor McGregor ainda está acontecendo.

No início deste ano, o UFC anunciou que Chandler e McGregor treinariam um contra o outro no O lutador final 31. Dez, de acordo com a tradição do show, eles se enfrentariam na primeira luta de McGregor desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier no UFC 264.

Embora os dois tenham cumprido seus papéis no TUF, e até mesmo armado seu eventual confronto com uma altercação bem divulgada, a luta ainda não foi marcada, levando alguns a questionarem se isso acontecerá algum dia. Chandler, porém, ainda tem fé.

“A situação é, inequivocamente, que a luta ainda está acontecendo”, disse Chandler na quarta-feira. A hora do MMA. “A luta não está marcada para data, a luta não está marcada para local, mas a luta está marcada entre Chandler e Conor. Não tem como Conor voltar e não lutar comigo. Se Conor não lutar comigo, provavelmente não vai voltar, e isso está fora do meu controle. Ele está voltando, ele está lutando comigo.

“Neste ponto, por raciocínio dedutivo, por processo de eliminação, tem evento principal em dezembro, tem evento principal em novembro, não vamos deixar de ser evento principal, então isso empurra para 2024.

“Estou pronto para lutar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tanto faz. Veremos. Obviamente, faz muito sentido que haja um card histórico chegando no UFC. Não me disseram quando será, mas não ficaria surpreso se fosse assim. E se for, tenho cada vez mais tempo para me preparar. Nunca tive tanto tempo para me preparar para um determinado cara, um determinado oponente. Eu e minha equipe vamos montar um plano de jogo e nocautear esse cara no primeiro ou segundo round.”

Chandler acrescentou mais tarde que não se importa com a demora em anunciar a luta por causa do quão ativo ele tem estado desde que ingressou no UFC em 2020. Tendo competido recentemente no UFC 281 em novembro, já é o maior tempo que ele fica sem lutar no profissional. carreira. Ele pode muito bem ter mais tempo pela frente, já que McGregor ainda não entrou novamente no grupo de testes da USADA, o que significa que “Notorious” não será elegível para competir até março, no mínimo – salvo uma isenção especial do UFC.

Chandler disse que não tem conhecimento interno sobre o que está atrasando McGregor, mas não parece muito chateado com isso, dizendo que está preparado para esperar mais alguns meses antes de considerar outras opções.

“Obviamente tem havido muita especulação”, disse Chandler. “O cara está vindo de uma lesão muito louca, ainda não está pronto para lutar? Também entendo perfeitamente se Conor não tiver pressa em voltar. Ele tem mais dinheiro do que provavelmente pode gastar, então essa urgência para ele lutar pode não existir, necessariamente, então provavelmente tem que estar certo. Ele precisa se sentir 100% certo. … Ele está treinando, parece que está treinando, parece que está fazendo o que todo mundo o acusa – festejando demais – mas ele também está por aí treinando. Seria tudo especulação neste momento, mas o cara está saindo de uma lesão horrível. Esta não é uma lesão fácil e é uma vergonha para quem diz que já deveria estar de volta. O cara quebrou a perna ao meio. Veremos. Estou ansioso por essa luta. Acredito que a luta está acontecendo. Posso ficar absolutamente arrasado se isso não acontecer, mas não tenho qualquer indicação de que estou esperando em vão.

“Definitivamente pensei muito sobre isso e as pessoas me perguntaram isso”, continuou Chandler, falando sobre quando desistiria de enfrentar McGregor. “Obviamente, com o prazo de seis meses da USADA, você começa a olhar para datas diferentes, começa a olhar para eventos diferentes. Você pode fazer as contas em que momento ele precisaria entrar no grupo de testes da USADA. … O melhor que posso dizer é que o UFC 300 pode ser o que todo mundo provavelmente está olhando. Portanto, a marca de seis meses a partir daí faria muito sentido, mas ainda não defini uma data. Sou apenas um soldado pronto para aquela ligação e, quando a ligação chega, vou trabalhar.”

Embora Chandler pareça contente em esperar, grande parte do mundo do MMA está ficando um pouco impaciente. Outros contendores dos leves ridicularizaram o ex-campeão dos leves do Bellator por segurar a luta e McGregor por sua atitude arrogante em relação ao retorno. Mas Chandler não se importa, em grande parte por causa do que potencialmente o espera no final do caminho.

“Quando se trata desse tipo de coisa, o cara conquistou o lugar”, disse ele. “Você é um odiador e um pessimista se não acredita que ele fez isso. Ele e eu temos alguma história. Ele colocou as mãos em mim. Ele e eu temos muito respeito um pelo outro, mesmo depois disso. Muito respeito um pelo outro. É por isso que você não viu muitas dessas coisas indo e voltando O ultimo lutador. Tenho muito respeito pelo que ele construiu, e ele e eu estamos entusiasmados para competir um contra o outro. Eu sou a próxima luta. Ele disse isso. Eu já disse isso. O UFC disse isso…

“Essa é a luta que vai acontecer e estou muito animado com isso. É a maior briga da minha vida vezes cinco, a maior briga de qualquer um que queira conversar, tipo [Renato Moicano], esta é a maior luta vezes um milhão que ele já teve. Então vamos continuar focados na tarefa que temos em mãos e vamos nocauteá-lo no primeiro round.”

E assim, apesar de muitas evidências em contrário, Chandler acredita que em 2024, ele e McGregor finalmente resolverão seus negócios no maior palco de todos: o UFC 300 na próxima primavera.

“Meu coração diz que a maior luta que vimos em muito tempo tem que acontecer no maior card que o UFC vai montar desde o UFC 200, desde o UFC 100”, disse Chandler. “Do fundo do meu coração, meu instinto diz que podemos esperar até o UFC 300. Ainda bem que tenho muitas coisas para me manter ocupado e tenho a oportunidade de treinar para Conor por muito tempo.”

Embora ainda não seja oficial, o UFC 300 está previsto para acontecer em abril próximo, provavelmente em Las Vegas.