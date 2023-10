Michael Chandler sobre os rumores da venda iminente do Bellator: ‘Definitivamente será agridoce vê-los partir’

Se o Bellator realmente estiver de saída, Michael Chandler ficará triste ao ver isso acabar.

Nos últimos meses, o mundo do MMA foi inundado com rumores de que o PFL está perto de fechar acordo para compra do Bellator. Embora nada tenha sido oficializado, tanto os dirigentes do Bellator quanto do PFL admitem que as negociações estão em andamento e os relatórios sugerem que um acordo pode ser finalizado este mês. O que isso significa para o Bellator permanece incerto, mas como ex-rosto da segunda posição do MMA, Chandler disse que ficará triste em ver isso chegar ao fim.

“Definitivamente há [an emotional attachment]”, disse Chandler A hora do MMA. “Obviamente, tenho uma visão de futuro, realmente não me importo com o ontem, estou procurando seguir em frente e criar uma vida para mim e minha família no futuro, mas não estaria onde estou se não para eu ter todas aquelas lutas no Bellator.

“Tenho que dizer, [Bellator President] Scott Coker me convidou pessoalmente neste fim de semana para estar no [Bellator] 300. …Scott e [Bellator executive} Mike Kogan, [former matchmaker] Rich Chou quando ele fazia parte disso, mesmo na época [former Bellator President] Nos dias de Bjorn Rebney, fez parte da minha vida por muito tempo. Definitivamente houve alguns altos e baixos. Isso me ensinou muito sobre mim mesmo, me ensinou muito sobre a indústria, sobre mim e minha gestão… navegando por todas essas águas até chegar ao UFC nos últimos anos.

“Se isso chegar ao fim… acho que definitivamente será agridoce vê-los partir, porque definitivamente foi – em grande parte, eu fui um grande motivo pelo qual o Bellator se tornou o Bellator, e dou a eles os apoios que eu não estaria aqui hoje se não fosse pela minha passagem pelo Bellator.”

De certa forma, o Bellator é a casa que Chandler construiu. Ingressando na promoção apenas três lutas em sua carreira no MMA, Chandler lutou 23 vezes na jaula do Bellator, conquistando o título dos leves três vezes e estabelecendo uma série de recordes promocionais (muitos dos quais já foram ultrapassados ​​pelo rival Patricio Pitbull).

Em particular, as rivalidades de Chandler com Eddie Alvarez, Will Brooks e os irmãos Pitbull serviram como algumas das maiores lutas da história do Bellator.

Após completar seu contrato com o Bellator em 2020, Chandler assinou com o UFC, onde imediatamente se consolidou como um dos lutadores mais emocionantes do plantel, ganhando quatro bônus de “Performance da Noite” em cinco lutas; ele também levou para casa o prêmio de Luta do Ano em 2021 por seu confronto com Justin Gaethje no UFC 268.

Chandler está agora na fila para receber Conor McGregor de volta à jaula em 2024.