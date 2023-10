Microcamp OFERECE EMPREGOS em vários locais; Veja!

A Microcamp, empresa que é uma rede com mais de 70 escolas de informática e idiomas no Brasil, com 40 anos de mercado, está contratando mais funcionários para compor sua equipe. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as oportunidades em aberto neste momento:

Vendedor (a) – Limeira – SP – Venda Interna;

Operador (a) de Telemarketing – São José dos Campos – SP – Venda Interna;

Operador (a) de Telemarketing – Mogi das Cruzes – SP – Call Center Ativo;

Vendedor (a) – São José dos Campos – SP – Venda Interna;

Gerente Comercial – São José dos Campos – SP – Venda Interna;

Assistente Administrativo – Barueri – SP – Administração Geral;

Social Media – Barueri – SP – Internet / Web Design;

Instrutor (a) de Inglês – Atibaia SP – Língua Estrangeira: Inglês;

Supervisor de Telemarketing – Itaquaquecetuba – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Vendedor (a) – Itaquaquecetuba – SP – Venda Interna;

Instrutor (a) de Inglês – Niterói – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Microcamp

Sobre a Microcamp, é válido frisar que a marca já formou mais de dois milhões de alunos no Brasil e no exterior (Portugal, Espanha e Argentina). Em 2023, estão matriculados cerca 120 mil alunos em 65 unidades instaladas em 9 estados brasileiros.

A Microcamp sempre buscou conectar inovação às pessoas utilizando uma linguagem leve, simples e criativa. Por esse motivo, seus cursos, Informática com desenvolvimento de aplicativos e realidade mixada, Hardware e Robótica, Design e Desenvolvimento de Games com VR, Produtividade e Pacote Office e Inglês com Inteligência Artificial e Holografia, tornaram-se referência no país.

Por fim, suas franquias contam com total assessoria em todas as áreas do negócio, material didático moderno, treinamentos constantes, manuais operacionais, lançamentos frequentes de novas campanhas e produtos.

Como enviar o seu currículo?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



