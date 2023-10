Mike McCarthy defende Dak Prescott e sua “resistência mental”

Tele Dallas Cowboys‘ quarterback, Dak Prescottenfrenta um nível único de pressão e escrutínio que a maioria dos outros quarterbacks não seria capaz de suportar, de acordo com seu treinador, Mike McCarthy.

Falando na Mad Dog Radio, McCarthy elogiou o conjunto de habilidades físicas e resistência mental de Prescott, dizendo que nunca viu um quarterback sob um microscópio como Prescott.

“Eu amo Dak Prescott como nosso quarterback”, disse McCarthy. “O que ele suporta mental e emocionalmente em comparação com os outros 31 [NFL starting quarterbacks] é único. Apenas sua consistência, sua personalidade e ética de trabalho, e como ele lida com tudo isso, e navega por tudo isso, e ele sai e se apresenta toda semana, acho que é especial o que ele tem que suportar.”

McCarthy, que trabalhou com grandes zagueiros como Joe Montana, Brett Favre e Aaron Rodgersacha que ser o quarterback do Dallas Cowboys é o seu próprio tipo de desafio.

“Acho que pela intensidade do microscópio em Dak, nunca vi nada parecido”, disse ele. “Para que ele seja tão consistente, sua atitude é praticamente a mesma todos os dias no que diz respeito à forma como ele ataca a parte de preparação, você tem que ser único para lidar com isso”.

Prescott está em seu 8º ano como titular

Prescott foi o Vaqueiros‘ como zagueiro titular por oito anos, e McCarthy acredita que sua capacidade de lidar com a pressão é uma prova de seu caráter. “E este é o 8º ano para ele, então ele está lidando com isso há muito tempo aqui. A intensidade não é nada como eu já vi”, disse McCarthy.

Apesar da pressão que Prescott enfrenta, McCarthy acredita que tem tudo para ter sucesso. “Acho que da maneira como ele foi construído, obviamente, seu conjunto de habilidades físicas é excelente”, disse ele.

O trabalho de ser o quarterback do Dallas Cowboys exige muito escrutínio e pressão, mas também uma quantidade enorme de crédito se o time vencer. Prescott já levou os Cowboys a duas aparições nos playoffs em sua carreira, e McCarthy acredita que tem tudo para levá-los a um sucesso ainda maior no futuro.