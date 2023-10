Mike McCarthy diz que não se incomoda com o feedback regular de Jerry Jones

Cgalinha Mike McCarthy foi contratado como treinador principal do Dallas Cowboysele sabia que não estava apenas entrando em qualquer outro NFL papel de treinador. Anteriormente à frente de uma equipe sem dono, McCarthy agora se encontra navegando em uma dinâmica única com o Vaqueirosonde o proprietário também é o Gerente Geral e é inegavelmente a figura de maior destaque nas operações da equipe.

Jerry Jones, o famoso proprietário do Dallas Cowboys, é conhecido por suas duas entrevistas regulares de rádio todas as semanas e ele não foge da mídia depois de um jogo. Na Mad Dog Sports Radio da SiriusXM, McCarthy falou sobre a configuração única em Dallas. Ele afirmou: “Acho que é como tudo nesta liga, você sabe, há empregos e cada trabalho tem uma descrição e responsabilidade de trabalho um pouco diferente. Francamente, é assim que esta organização funciona.” Ele também enfatizou a natureza positiva de seu relacionamento com Jonessugerindo que seus canais de comunicação estejam sempre abertos.

McCarthy acrescentou: “Jerry faz todas as perguntas certas. E acho que isso torna todo mundo melhor. Porque, como qualquer coisa, você terá as conversas, as conversas pós-jogo, depois do jogo. E acho que é muito saudável.”

Jones criticou a ofensa de McCarthy

A recente vitória do Dallas Cowboys sobre o Chargers trouxe uma dessas decisões para o primeiro plano. Jones expressou preferência por McCarthy tentar um touchdown antes de recorrer a um field goal no final do primeiro tempo. McCarthy, por sua vez, compartilhou seus pensamentos sobre a decisão com Adam Schein, explicando os meandros de equilibrar a agressão com o conservadorismo durante os jogos. Ele comentou: “Acho que o fluxo e refluxo do jogo é realmente uma variável que você precisa aprender a navegar.” Referindo-se ao jogo contra o Carregadoresele disse: “Foi uma vitória corajosa. Não foi bonita, de forma alguma.”

No final, os três pontos conquistados nos últimos momentos do primeiro tempo tiveram papel fundamental no Vaqueiros‘ ganhar. Contudo, se o resultado tivesse sido diferente, com o Carregadores emergindo vitorioso por uma margem de quatro pontos, as dúvidas permaneceriam, sem dúvida, sobre a decisão de McCarthy de não pressionar para um touchdown.