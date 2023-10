Mike Perry x Eddie Alvarez é a manchete do BKFC 56 em Salt Lake City em 2 de dezembro

Mike Perry retornará à ação quando enfrentar o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez em um confronto para ser a atração principal do card BKFC 56 que acontecerá em Salt Lake City, UT, em 2 de dezembro.

O presidente do BKFC, David Feldman, anunciou o confronto no The MMA Hour na quarta-feira.

A luta entre Perry e Alvarez será na categoria até 175 libras e acontece depois que ambos apareceram no card de grande sucesso do BKFC 41 em abril. Naquela noite, Perry derrotou o ex-campeão peso médio do UFC Luke Rockhold por nocaute no segundo round, enquanto Alvarez lutou por uma vitória difícil por decisão dividida sobre Chad Mendes no co-evento principal.

Após esse card, Perry assinou um novo contrato de múltiplas lutas para permanecer no BKFC enquanto busca construir seu recorde perfeito de 3-0 na promoção, que também inclui uma vitória sobre o veterano do Bellator Michael “Venom” Page.

Mais recentemente, Perry serviu como reserva para a luta de boxe entre Logan Paul e Dillon Danis, mas ele tirará as luvas novamente para retornar à ação em dezembro. Perry disse anteriormente ao MMA Fighting que antecipou um possível confronto com Alvarez depois que ambos se juntaram ao elenco do BKFC.

“Ele deve ter alguma culpa”, disse Perry sobre Alvarez. “Terei prazer em mandá-lo para a aposentadoria.”

Alvarez faz sua segunda aparição no BKFC depois de vencer Mendes na estreia. O nativo da Filadélfia assinou com o time após garantir sua liberação do ONE Championship, que veio depois que ele atingiu a agência gratuita após uma longa temporada no UFC.

Perry x Alvarez será a atração principal do BKFC 56, e o resto do card principal é o seguinte:

Mike Perry x Eddie Alvarez

Kai Stewart x Howard Davis – luta pelo título peso pena do BKFC

Ben Rothwell x Todd Duffee

Christine Ferea x Bec Rawlings – luta pelo título peso mosca do BKFC

Arnold Adams x Mick Terrill

Jeremy Stephens x Jimmie Rivera