Milhões de benefícios foram cancelados em 2023; Veja quantos

De acordo com os dados disponibilizados pelo governo federal, até o final de setembro deste ano, um total de 2,9 milhões de cadastros no programa Bolsa Família foram cancelados. A notícia foi divulgada pelo colunista Paulo Cappelli, do site Metrópoles, nesta quarta-feira.

Segundo o Metrópoles, com informações fornecidas pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, órgão responsável pela gestão dos dados do programa, um total de 2.870.743 famílias tiveram seus benefícios cancelados até setembro.

O ministério esclareceu que esses cancelamentos fazem parte de um processo de pente-fino no Bolsa Família, para garantir que o pagamento do benefício seja direcionado apenas para aqueles que se enquadram nos critérios pré-determinados.

O programa Bolsa Família, que visa fornecer auxílio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade, passou por revisões rigorosas nos últimos meses. O governo tem enfatizado a importância de assegurar que os recursos sejam alocados de forma justa e eficiente, alcançando aqueles que mais precisam.

Pente Fino no Bolsa Família

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início a um rigoroso processo de “pente fino” no programa Bolsa Família em março deste ano. O objetivo da ação é identificar e remover beneficiários cujas rendas mensais excedem os limites estipulados para a inscrição no programa.

Neste esforço de revisão, cerca de 1,2 milhão de perfis foram identificados como tendo renda mensal superior aos critérios estabelecidos para a participação no Bolsa Família. Essa iniciativa foi anunciada como parte de uma estratégia para assegurar que os recursos do programa sejam direcionados de maneira mais eficaz e justa, beneficiando aqueles que realmente necessitam de assistência financeira.

Vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto em junho deste ano que regulamentou o chamado “Novo Bolsa Família“. Este novo programa foi criado para substituir o anteriormente denominado “Auxílio Brasil”, que era a nomenclatura utilizada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As mudanças no Bolsa Família e a implementação do programa reformulado têm sido temas de intenso debate político e social, com diferentes opiniões sobre o impacto das revisões e reformulações nas vidas das famílias beneficiárias. O governo Lula tem enfatizado seu compromisso em manter o programa como uma ferramenta eficaz no combate à desigualdade social e à pobreza.



O programa Bolsa Família é uma importante iniciativa de assistência social no Brasil, voltada para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Para ser elegível ao programa, é fundamental atender aos critérios de renda estabelecidos pelas autoridades governamentais.

A principal regra para participar do Bolsa Família é que a família tenha uma renda mensal per capita de até R$ 218 (duzentos e dezoito reais). Para calcular essa renda per capita, considera-se a soma total dos rendimentos mensais de todos os membros da família e divide-se pelo número de pessoas que compõem o grupo familiar.

É importante ressaltar que o Bolsa Família é destinado especialmente às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, priorizando aquelas com crianças e adolescentes em idade escolar, gestantes e nutrizes. Além do critério de renda, outros requisitos, como a frequência escolar das crianças e a atualização do cadastro, também são levados em consideração para a permanência no programa.

