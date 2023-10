Minasbeb CONTRATA profissionais em Minas Gerais

A Minasbeb, empresa que segue as normas de qualidade da Ambev, levando para seus consumidores a experiência de consumo comprovadas no mundo todo, está contratando novos funcionários no mercado. Isto é, vale a pena consultar quais são as oportunidades abertas no presente momento:

Operador (a) de Caixa (Brahma Express) – Passos – MG – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Interior – Passos – MG – Efetivo;

Repositor – Carmo do Rio Claro – MG – Efetivo;

Repositor (a) – Passos – MG – Efetivo;

Representante de Negócios (Vendedor) – Piumhi – MG – Efetivo;

Banco de Talentos para PCD – Passos – MG – Banco de Talentos.

Mais sobre a Minasbeb

Sobre a Minasbeb, podemos ressaltar que tudo começou em 1985. Na época, nascia em Passos, interior de Minas Gerais, uma empresa familiar que há mais de 30 anos oferece um serviço de excelência na distribuição de produtos Ambev.

Em 2008, a Minasbeb conquistou o Título de Embaixador. Atualmente, integra o Grupo Rizatti e conta com 300 funcionários diretos, atende 4200 mil pontos de venda em 36 cidades da região de Passos.

Sua missão é distribuir produtos de qualidade com excelência em prestação de serviços, buscando sempre atender às expectativas dos seus clientes e consumidores. Ser o melhor operador do sistema Ambev, sendo referência em produtividade com gente motivada, feliz e engajada.

Como enviar o seu currículo?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no NC!