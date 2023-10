Ministério do Interior francês afirma que Karim Benzema tem ligações com uma organização terrorista

Fjogador de futebol francês Karim Benzema recentemente transferido para o Al-Ittihad, da Arábia, após uma longa carreira no Real Madrid, ele recentemente expressou seu apoio à Palestina em seu conflito com Israel. Em meio a esse apoio, o craque tem recebido críticas de todos os lugares, mas é da França que ele recebe graves acusações. Chefe do Ministério do Interior, Gerald Darmanin está acusando Benzema de ter ligações com um grupo terrorista chamado Irmandade muçulmana.

“Senhor Karim Benzema tem laços notórios, como todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana”, disse Darmanin no Rede CNews.

Em uma postagem recente no Instagram, Karim Benzema emitiu seu apoio e exigiu que todos os bombardeios parassem no Faixa de Gaza, defender crianças e mulheres de qualquer dano. Ele escreveu: “Todas as nossas orações vão para todos os habitantes de Gaza que são mais uma vez vítimas de bombardeios injustos que não perdoam mulheres ou crianças”.

Quem é o grupo da Irmandade Muçulmana?

O Irmandade muçulmana nasceu no Egito durante o ano de 1928 em Ismália, Nordeste do Cairo. Foi um grupo fundado por Xeque Hassan Al-Banna. Considerada uma organização reformista da liderança sunita que se propôs dois objetivos específicos: libertar o país da opressão britânica e tomar o poder em Egito a fim de preenchê-lo com valores islâmicos. Esta informação foi compartilhada pela primeira vez por O mundo.

O fraternidade tornou-se popular organizando atividades sociais e de caridade para a classe trabalhadora e média. Este programa permitiu que a religião ocupasse um lugar privilegiado graças a um movimento popular baseado na educação que estava destinado a garantir a regeneração do Islão. Um investimento fundamental aos olhos de Hassan Al Bannaque foi o principal líder desta organização.