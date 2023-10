MINISTÉRIO PÚBLICO abre novo Concurso Público com salário acima de R$30 MIL

O Ministério Público de Goiás (MP – GO) está com inscrições abertas para um novo concurso público que visa contratar profissionais para os cargos de Promotor e Promotora de Justiça Substituto. Com um total de 28 vagas disponíveis, essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar nessa carreira promissora.

Requisitos e Remuneração

Para concorrer a uma vaga de Promotor ou Promotora de Justiça Substituto no MP – GO, é necessário ter concluído o curso de bacharelado em Direito em uma instituição oficial ou reconhecida. Além disso, a remuneração para os profissionais contratados será de R$ 30.617,25.

Inscrições e Taxa

As inscrições provisórias para o concurso devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, no período de 23 de outubro de 2023 até as 16h do dia 23 de novembro de 2023. É importante ressaltar que há uma taxa de inscrição no valor de R$ 310,00.

Etapas do Concurso

O processo seletivo do MP – GO será composto por várias etapas de avaliação. A primeira delas é a prova preambular, que abordará questões sobre Direito Constitucional, Direito Penal e Processual Penal, Legislação Penal Especial, Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, Direito Civil e Processual Civil, Direito Administrativo e Eleitoral, e Ministério Público.

Após a prova preambular, os candidatos aprovados passarão por uma prova subjetiva, inscrição definitiva, prova oral e avaliação de títulos. É importante destacar que, no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação do resultado das provas subjetivas, os aprovados e classificados deverão requerer a inscrição definitiva e entregar os títulos pessoalmente na Secretaria da Comissão ou através de serviço postal.

Validade do Concurso



Você também pode gostar:

O concurso do MP – GO terá validade de dois anos, contados a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Essa é uma ótima oportunidade para os profissionais que desejam ingressar no Ministério Público e contribuir para a promoção da justiça e defesa dos direitos dos cidadãos.

Preparação para o Concurso

Para se preparar adequadamente para o concurso MP – GO, é fundamental estudar todas as disciplinas que serão abordadas nas diferentes etapas de avaliação. Além disso, é importante resolver questões de concursos anteriores e buscar materiais de estudo atualizados.

Uma dica importante é conhecer bem a estrutura e o funcionamento do Ministério Público, bem como as atribuições e responsabilidades de um Promotor ou Promotora de Justiça Substituto. Dessa forma, será possível demonstrar todo o conhecimento adquirido durante o processo seletivo.

Carreira no Ministério Público

Ingressar no Ministério Público é o sonho de muitos profissionais do Direito. Além de proporcionar uma remuneração atrativa, a carreira de Promotor ou Promotora de Justiça Substituto também oferece estabilidade e a oportunidade de atuar em defesa da sociedade e dos direitos dos cidadãos.

Os Promotores e Promotoras de Justiça Substituto têm como atribuições principais a investigação de crimes, a promoção de ações penais, a fiscalização do cumprimento das leis e a defesa dos direitos fundamentais. É uma carreira desafiadora, mas extremamente gratificante para aqueles que desejam fazer a diferença na sociedade.

Ademais, o concurso MP – GO para os cargos de Promotor e Promotora de Justiça Substituto é uma excelente oportunidade para os profissionais do Direito que desejam ingressar no Ministério Público. Com um total de 28 vagas disponíveis e uma remuneração atrativa, essa é uma chance única de construir uma carreira sólida e contribuir para a justiça e defesa dos direitos dos cidadãos.

Não perca tempo e aproveite essa oportunidade. Faça sua inscrição no site da organizadora e comece a se preparar para as diferentes etapas do concurso. Estude com dedicação, resolva questões e busque materiais atualizados.

Com determinação e empenho, você poderá conquistar uma vaga no Ministério Público de Goiás e iniciar uma carreira de sucesso.