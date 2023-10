Ministra autoriza NOVO EDITAL com 60 vagas; Saiba mais!

Mais um concurso Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) anuncia que vai ser liberado em breve.

A autorização chegou por parte da ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck.

Vale pontuar que desta vez as chances são para provimento temporário. O edital já tem prazo para sair e os esclarecimentos foram postados no portal do Diário Oficial nesta terça, 10 de outubro.

Diante disso, tanto edital quanto a abertura das inscrições deverão acontecer dentro de um prazo de seis meses, isto é, até o dia 10 de abril de 2024.

Vagas e distribuição concurso Censipam

As chances serão divididas da seguinte forma:

técnico de apoio – 1 vaga

técnico de formação específica – 6 vagas

analista intelectual – 12 vagas

analista gerencial – 41 vagas

Contudo, remunerações e mais detalhes sobre salários ainda não foram divulgados.

As contratações do concurso Censipam serão feitas para atender a encargos temporários e excepcionais desenvolvidos no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM e do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM, com vistas à integração de informações para geração de conhecimento e execução de ações e projetos em prol da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e da Amazônia Azul.



Você também pode gostar:

Concurso Censipam para efetivos

As inscrições estão abertas para o concurso Censipam de efetivos.

O concurso Censipam para efetivos apresenta uma oportunidade emocionante com 200 vagas disponíveis para o cargo de analista em ciência e tecnologia júnior, abrangendo diversas áreas de atuação.

Dessas vagas, 50 são para preenchimento imediato, enquanto as outras 150 são destinadas a formar um cadastro reserva de pessoal.

Para se candidatar, é necessário possuir formação de nível superior em qualquer área ou em áreas específicas, dependendo da escolha feita. O prazo para inscrições do concurso Censipam se estende até o dia 2 de novembro.

A remuneração inicial é atrativa, totalizando R$ 6.662,28, considerando um salário base de R$ 5.211,48 e uma gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia de R$ 1.451,20, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições são exclusivamente online, através do site da banca organizadora, o Instituto Iades. A taxa de inscrição é de R$ 85, e o pagamento deve ser efetuado até o dia 3 de novembro. Esta é uma oportunidade imperdível para quem busca uma carreira promissora na área de ciência e tecnologia.

Outros concursos federais

Confira os órgãos com as vagas:

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – 502 vagas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – 742 vagas Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 520 vagas Ministério da Gestão e Inovação e transversais – 1.480 vagas Ministério da Saúde – 220 vagas Ministério do Trabalho e Emprego – 900 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) – 30 vagas Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) – 40 vagas Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – 40 vagas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 35 vagas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 895 vagas Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 296 vagas Ministério da Cultura – 50 vagas Advocacia-Geral da União (AGU) – 400 vagas Ministério da Educação – 70 vagas Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – 40 vagas Ministério dos Povos Indígenas – 30 vagas Ministério do Planejamento e Orçamento – 60 vagas.

Objetivo e provas do Concurso Nacional Unificado

O governo tem a intenção de estabelecer o concurso unificado como a principal forma de seleção de servidores públicos federais, com a perspectiva de torná-lo uma oportunidade recorrente para os candidatos, com edições anuais ou bienais.

A primeira fase do concurso está programada para acontecer em um único dia, sendo dividida em duas etapas distintas.

Em um primeiro momento, todos os candidatos enfrentarão uma prova objetiva com conteúdo comum a todos os participantes. Em seguida, no mesmo dia, serão realizadas provas dissertativas abordando temas específicos relacionados a cada bloco temático.

Ao realizar a inscrição no Concurso Nacional Unificado, os candidatos serão solicitados a escolher um dos blocos que representam as áreas de atuação governamental disponíveis. Posteriormente, deverão indicar suas preferências de cargo entre as vagas oferecidas no bloco escolhido.