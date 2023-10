Ministro do governo dá declaração surpreendente e brasileiros COMEMORAM

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, fez um importante anúncio nesta quarta-feira, 18 de outubro, durante uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo. Ele revelou que o governo está empenhado em reduzir a fila de concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até o final deste ano.

De acordo com o ministro, o governo federal tem como meta alcançar a redução do tempo médio de espera por uma perícia médica, conforme previsto em lei. Atualmente, os cidadãos enfrentam longos períodos de espera para a obtenção de benefícios do INSS, o que tem sido motivo de preocupação para a população.

“Acredito que, até o final do ano, vamos ter a fila para os 45 dias da lei. A lei permite até 45 dias. E no ano que vem, espero viver um outro patamar para melhorar ainda mais esse serviço”, disse o ministro a jornalistas, após sua fala no 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP).

Estratégias para reduzir filas no INSS

Em um pronunciamento na última quarta-feira, o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, detalhou as estratégias adotadas pelo ministério para reduzir as filas de espera no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o ministro, tais medidas têm o intuito de proporcionar um atendimento mais eficiente e ágil aos beneficiários.

Lupi destacou que o Programa de Enfrentamento da Fila (PEF) é uma das iniciativas centrais do governo para reduzir a espera por benefícios previdenciários. Esse programa visa aprimorar o fluxo de atendimento, otimizando os processos internos do INSS, para garantir que os cidadãos obtenham seus benefícios de forma mais rápida.

Além disso, o ministro informou sobre a inauguração de novas agências do INSS, expandindo a capacidade de atendimento e diminuindo a pressão sobre as unidades já existentes. Essa expansão visa atender a crescente demanda por serviços previdenciários.

Outra medida crucial para melhorar o atendimento é a melhoria da plataforma “Meu INSS”, que possibilita aos segurados realizar diversos procedimentos de forma online, eliminando a necessidade de deslocamento presencial a agências. O aplicativo está disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Carlos Lupi também ressaltou a implementação do “Atestmed”, uma iniciativa que já está disponível em todas as agências da Previdência Social. Esse serviço oferece aos segurados a possibilidade de agendar perícias médicas com maior rapidez. Com essas estratégias, espera-se que a fila de concessão de benefícios seja significativamente reduzida.



Você também pode gostar:

Instituto Nacional do Seguro Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia federal que desempenha um papel fundamental no sistema previdenciário brasileiro. Criado com o objetivo de proteger os trabalhadores, o INSS é responsável pela administração de diversos benefícios e programas previdenciários.

Um exemplo disso é o benefício de aposentadoria concedido aos trabalhadores que contribuíram para o sistema previdenciário por um determinado período da vida. Existem diferentes modalidades de aposentadoria, incluindo por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial para profissões de risco.

O Instituto Nacional do Seguro Social também administra programas como o salário-maternidade, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-reclusão, que visam garantir a proteção social aos cidadãos em diversas situações de vulnerabilidade. Mais informações sobre os benefícios previdenciários podem ser obtidas nos canais oficiais do INSS, como o site ou o aplicativo “Meu INSS”.