Miss Universo 2023: Quando será o Miss Universo 2023 e onde será realizado?

Tele está próximo Miss Universo 2023 edição está gerando entusiasmo, marcada para acontecer em El Salvador no dia 18 de novembro de 2023. Esta é a 72ª edição do concurso de beleza.

O evento é antecipado, pois concorrentes de mais de 90 países competirão pelo título de mulher mais bonita do universo. A rainha reinante, R’Bonney Gabriel dos Estados Unidos, passará a sua coroa ao seu sucessor.

Numa medida significativa, o concurso permitirá a competição de mulheres casadas e mulheres com filhos, revertendo uma regra que vigorava há sessenta e seis anos.

Camila Avella da Colômbia e Michelle Cohn da Guatemala serão as primeiras mulheres casadas e mães a competir, já que a Organização Miss Universo suspendeu a regra que anteriormente as tornava inelegíveis.

Enquanto isso, Miss Portugal Marina Machete e Miss Holanda Rikkie Valerie Kolle serão os únicos dois transexuais entre os 90 concorrentes.

Facão alcançou um marco histórico ao tornar-se a primeira mulher transexual a ser coroada Miss Portugal. Aos 28 anos, Facão trabalha como comissário de bordo. Da mesma forma, em julho deste ano, Pontos fez história ao ganhar o título de Miss Holanda, tornando-se a primeira mulher transexual a receber esta honra.

Quais países estão participando?

O Paquistão estreia-se, enquanto o Bangladesh, a Dinamarca, o Egipto, a Guiana, a Hungria, a Irlanda, o Cazaquistão, a Letónia, a Mongólia, a Noruega e o Zimbabué regressam à competição.

O Zimbabué está de regresso após um longo hiato, tendo competido pela última vez em 2001. A Letónia competiu pela última vez em 2006, enquanto a Guiana participou pela última vez em 2017, e outros países competiram pela última vez em 2019 e 2021.

Alguns países como a Arménia, Belize, Butão, Gana, Haiti, Seicheles, Turquia e Uruguai retiraram-se da competição devido a problemas dentro das suas respectivas organizações, levando à ausência de delegados nacionais.

A próxima edição do Miss Universo promete ser um espetáculo global com seu diversificado grupo de concorrentes e a realização do evento em El Salvador pela primeira vez.