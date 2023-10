Missed Fists: nocaute com Backfist reduz o lutador a gelatina

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Claro, há um evento do UFC neste fim de semana, mas o card de luta que provavelmente atrairá mais atenção é o Misfits Boxing PRIME Card, encabeçado pelos universalmente amados e respeitados artistas marciais KSI, Tommy Fury, Logan Paul e, sim, Dillon Danis.

Entendemos que há um grande segmento vocal de vocês que não está nem aí para o boxe influenciador, então limpe sua paleta com antecedência com alguns dos acabamentos mais incríveis dos últimos sete dias. Mas sejamos honestos, alguns deles não são menos ridículos do que o que você verá no ringue no sábado.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Torry Moore x Zephn Wolf

Caso em questão:

O backfist desequilibrado de Torry Moore não teve nenhum impacto significativo e Zephn Wolf (não confundir com a banda que nos deu o clássico Passeio no tapete mágico) certamente não deveria ter sido nocauteado de forma tão clara por tal ataque. Mas isso é MMA, MMA amador, e nesse mundo de imaginação tudo é possível.

Infelizmente para Wolf, isso significa que estava inteiramente dentro dessa possibilidade Moore bater nele com tanta força que seus ossos foram temporariamente reduzidos a gelatina e não seriam restaurados ao estado sólido até que sua testa atingisse o tapete. O ataque foi tão repentino que a equipe de comentários levou várias repetições para descobrir com o que Moore realmente acertou Wolf.

As lutas completas do Fighting Alliance Championship 21 estão disponíveis gratuitamente no canal MMA Futures no YouTube.

Camilo Montes vs. Elias Albernaz

Carlos Petruzzella vs. Maurício Ariel Pare



De alguma forma, Camilo Montes acabou com apenas o segundo melhor nocaute com as costas da semana.

O que isso tem no nocaute de Moore é que há um belo desfecho antes de Montes soltar esse bad boy no queixo de Elias Albernaz. Meu palpite é que Albernas esperava algum tipo de chute giratório, o que prejudicou o timing de sua defesa. É isso ou ele não tinha ideia do que Montes estava fazendo. De qualquer forma, o resultado é um achatamento firme.

Temos mais coisas girando para mostrar, mas vamos fazer uma rápida visita ao Prospect Watch Land, onde encontramos o invicto meio-médio Carlos Petruzzella.

O argentino de 26 anos melhorou para 11-0 com uma finalização agressiva de kimura de 31 segundos sobre Mauricio Ariel Pare e defendeu seu título meio-médio do Samurai Fight House. Desde sua estreia profissional em 2021, Petruzzella finalizou todos os seus adversários e também conquistou o título dos médios do SFH.

Se Petruzzella não for contratado por uma grande promoção, espera-se que ele esteja no topo da lista de convocados para a próxima temporada da Contender Series.

Você pode assistir a um replay gratuito de SFH 13 no YouTube.

Avliyohan Hamidov vs. Magzhan Kanai

Azamat Nuftillaev vs. Edivan Santos



Dissemos que haveria mais coisas giratórias e mais coisas giratórias que vocês teriam.

No Open Fighting Championship 35 em Tashkent, Uzbequistão, Avliyohon Hamidov precisou de apenas 10 segundos para acertar um chute no corpo que desmoronou Magzhan Kanai.

Se você estiver passando no momento em que o árbitro realmente interveio para interromper a luta, provavelmente estamos perto dos cinco segundos no relógio, que é o tempo da interrupção de acordo com Tapology. Vamos apenas concordar que foi muito rápido.

Na luta principal dos pesos pesados, Azamat Nuftillaev acertou totalmente Edivan Santos com o ground and Pound no terceiro round, mas o verdadeiro herói desse clipe é o árbitro ágil que interrompeu a luta e saiu de cena com um giro gracioso.

Puf, ele se foi!

Henrique Escalona vs. Gerardo Bozo

Você sabe o que é loucura? Porque fazia sentido agrupar todas aquelas coisas giratórias, o inacreditável nocaute no joelho voador de Henry Escalona termina tão abaixo no recurso.

Absurdo.

Ele leu a mente de Gerard Bozo ali. E não sobrou muito depois que ele bateu naquele joelho. Pontos extras para Escalona por não lançar nenhuma sequência, embora o corpo de Bozo tenha demorado uma eternidade para realmente cair.

Legion MMA 7 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Ken Secret vs. Andile Gasa – O melhor de Andile Gasa

Abaixe esses fones de ouvido para este.

Aqui está Ken Sekeletu destruindo o corpo de Andile Gasa com um chute no EFC Worldwide 108 em Sandton, África do Sul.

Eu não mexo com briga de tapa, mas ver alguém bater a canela na caixa torácica de outro lutador? Inscreva-me para isso a qualquer dia.

Carlos Silva vs. Leonardo Rodríguez

Em um evento do Fera Championship (replay disponível com assinatura FITE) em Zahra, Kuwait, tivemos uma das várias quedas assustadoras da última semana de ação, quando um contra-ataque de Carlos Silva quase fez Leonardo Rodriguez bater de cabeça em uma trave.

Aquela direita na lateral da cabeça de Rodriguez pode ter funcionado, mas é possível que apenas o tenha desequilibrado e tenha sido necessária a colisão com a barreira para acabar com ele.

Aliás, o ex-campeão peso galo do UFC, Renan Barão, realmente lutou neste card. Vou repetir: Renen Barão LUTA DE VERDADE. Esta foi sua primeira luta oficial desde que se separou do UFC em 2019, com várias lutas canceladas pelo caminho e, infelizmente, ele não voltou à coluna das vitórias ao perder na decisão dividida para Walter Zamora.

Agora que estou pensando nisso, parece uma loucura que Barão e Dillon Danis voltem à ação na mesma semana.

Oleg Plotnik vs. Sultanov Nazimidin

Quer ver outra trepada direta? Que tal Oleg Plotnik acertar Nazhimidin Sultanov com a mão direita em um evento da MMA Series em Moscou?

Esse é um candidato do Humpty Dumpty Fall of the Week bem ali, com mais por vir.

André Sinarahua vs. Alberto del Campo

Em um evento da Ansgar Fighting League em Torrejon, Espanha, Andre Sinarahua acertou Alberto del Campo bem no queixo com um overhand de direita que tiraria Chuck Liddell da cadeira.

Tenglige x Asikeerbai

No Jue Cheng King Fight Night 70 em Shanxi, China, Tenglige cronometrou o contra-joelho perfeitamente e Asikeerbai acertou em cheio. Luzes apagadas.

Cullen Sanders x Chris Manning

Para o meu dinheiro, porém, não há como vencer esta queda de Humpty Dumpty no Island Fights 80 em Pensacola, Flórida, cortesia do peso meio-médio amador Cullen Sanders.

Foi um longo caminho para Chris Manning e muito tempo para Manning desfrutar de uma comemoração de despedida.

Bruce Jones-Sykes x Sam Parker

Terminamos com uma nota divertida, quando Sam Parker fez uma previsão ousada para sua luta amadora contra Bruce Jones-Sykers em um evento Art of Scrap em Fort Wayne, Indiana. bem como Parker fez.

Ei, ele nunca disse quem seria nocauteado, certo?

Enquete Qual foi o momento mais memorável de Missed Fists esta semana? 0% Torry Moore liquefazendo Zephn Wolf (0 votos)

0% Chute corporal de Avliyohan Hamidov em menos de 10 segundos nocauteou (0 votos)

0% O joelho voador de Henry Escalona (0 votos)

0% Contra-joelho de Tenglige (0 votos)

0% Sam Parker prevê sua própria morte (0 votos)

0% Outros (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.