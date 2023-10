Missed Fists: O lutador atinge o oponente com golpes para escapar do estrangulamento com buggy

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Os esportes de combate estão na moda e a cada dois anos você verá uma nova estratégia ou técnica entrar em voga antes que os lutadores descubram como se adaptar e todos passem para a próxima coisa. Recentemente, juro que vimos um aumento nos estrangulamentos com buggy, que são divertidos de assistir e de dizer, e também bastante eficazes.

Então, como lidar com essa manobra complicada? O peso leve iraniano Navid Zanganeh teve sua própria solução distinta, mas clássica.

Navid Zanganeh vs. David Briones

David Briones estava fazendo todas as coisas certas no Battlefield Fight League 78 (replay disponível no UFC Fight Pass) até que não estava mais. A única coisa que ele esqueceu de fazer? Solte.

Zanganeh ergueu Briones e empurrou-o diretamente para o chão, não uma, mas duas vezes. Em ambos os casos, se Briones não tivesse enfiado a cabeça, isso poderia ter terminado muito pior para ele. Do jeito que aconteceu, ainda estava ruim. Raramente recomendamos que alguém simplesmente saia de um estrangulamento, mas se você tem o poder de Zanganeh, aparentemente você faz o que quiser.

E antes que alguém pergunte, sim, aumentar neste cenário é perfeitamente legal. Tira isso, caposa:

Choques de buggy são legais. O que é mais legal do que ser legal? Não deixar o wrestling profissional cair no esquecimento.

Patrick Habirora vs. Brunel Badikadila

Rajab-Ali Muradov vs. Serik Nazarbaev



Vejamos alguns lutadores que tiveram uma sorte consideravelmente melhor em suas finalizações no fim de semana passado, Patrick Habirora e Rajab-Ali Murodov.

Na AEF 4, em Rennes, na França, Habirora deu continuidade a uma carreira amadora de sucesso (lembre-se que o MMA profissional era proibido na França até recentemente) com esta guilhotina que derrubou Brunel Badikadila com a rapidez.

Badikadila fez um excelente trabalho mantendo-se ocupado, mas nunca libertou o pescoço. Na verdade, parecia que seus movimentos apenas ajudaram Habirora a afundar o estrangulamento cada vez mais fundo.

No Amir Temur Fighting Championship em Bukhara, Uzbequistão, Rajab-Ali Murodov acertou uma guilhotina igualmente impressionante e de aparência perigosa.

Murodov precisou de apenas 19 segundos para transformar Serik Nazarbaev em um boneco de treinamento e marcar sua terceira finalização no primeiro round em outras tantas lutas profissionais.

Lina Narváez vs. Eliane Toledo

José Correa vs. Carlos Andrés Vasquez



A peso palha Lina Narvaez também mostrou algumas habilidades de finalização, finalizando Eliana Toledo com um forte armlock em um evento do Empire MMA em Medellín, na Colômbia.

É por isso que você não mexe na guarda de alguém. Narvaez controlou Toledo completamente da posição inferior antes de rolar e travar o substituto.

Menos gracioso, mas não menos emocionante de assistir, foi o nocaute explosivo de Jose Correa sobre Carlos Andres Vasquez.

Não sei o que Vasquez fez com Correa que o deixou tão entusiasmado, mas Correa definitivamente gostou disso. Jovem irritado.

Você pode assistir a um replay gratuito do Empire MMA 6 no YouTube.

Roderick Stewart x Shea Conley

Erik Spirko vs. Seyed Yaser Hashemi



Passamos de um lindo trabalho de finalização para dois nocautes de contra-ataque perfeitamente cronometrados, um dos quais acho que foi mais intencional que o outro.

No Xtreme Fight Night 389 em Tulsa, Oklahoma, Roderick Stewart quase casualmente deu uma joelhada que pegou Shea Conley firmemente na área da cabeça e o fez cair.

Isso aconteceu alguns minutos de luta, o que provavelmente foi tempo mais que suficiente para Stewart captar as tendências de Conley e carregar o joelho. Não ajuda que Conley tenha feito pouco para esconder suas intenções.

O nocaute de Erik Spirko no GMC 3 em Gelsenkirchen, na Alemanha, parecia ainda melhor, mas também foi mais acidental?

Isso parece um Aljo’ing para mim. Também é possível que Spirko seja vidente, o que é um pensamento perturbador, mas tornaria o destaque ainda melhor. Você é o juíz.

Darko Estósico vs. Michal Martinek

Sahil Siraj vs. Ahmed Abdulkadirov



O peso pesado Darko Stosic vem ganhando ou sendo conquistado exclusivamente desde que se separou do UFC, há três anos, e essa tendência continuou em sua luta mais recente no KSW 87, onde deu um soco em Michal Martinek.

Não sei se Stosic quer voltar a uma promoção americana, mas não há melhor maneira de entrar no radar do que se tornar um lutador de ação.

Talvez seja esse o caminho que Sahil Siraj seguirá, já que ele arriscou tudo contra Ahmed Abdulkadirov e saiu com um nocaute de destaque.

Paul Hughes x Jan Quaeyhaegens

Amru Magomedov vs. Jakhongir Jumaev



Falando em lutadores que poderão ver uma mudança no cenário promocional em breve, Paul Hughes do Cage Warriors e Amru Magomedov dos UAE Warriors estão prontos para novas oportunidades.

Hughes, o atual campeão interino do Cage Warriors, superou Jan Quaeyhaegens em uma luta de peso leve em Dublin no fim de semana passado e praticamente selou uma convocação do UFC.

Vamos apenas esperar que eles façam a coisa certa aqui e façam a ele uma oferta de contrato justa, em vez de obrigá-lo a participar da Contender Series sem motivo.

Diremos o mesmo de Amru Magomedov, um peso leve de 24 anos que melhorou para 7 a 0 em Abu Dhabi com sua quinta finalização no primeiro round.

Magomedov é outro na longa linha de alunos de Abdulmanap Nurmagomedov, sem surpresa, e o invicto campeão do Bellator, Usman Nurmagomedov, disse ao maestro Drake Riggs do Morning Report que Magomedov foi um de seus principais parceiros de treinamento para o Bellator 300.

Ei, grandes promoções americanas, contratem esses caras!

