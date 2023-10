Missy Elliott elogia a fantasia de Missy Halloween de Jennifer Hudson

Jennifer Hudson usou suas habilidades musicais para se transformar completamente em Missy Elliott para o Halloween, e foi uma excelente escolha…de acordo com a inspiração da fantasia!!!

O traje é uma homenagem ao premiado videoclipe “The Rain (Supa Dupa Fly)” de Missy… o visual de 1997 dirigido por Hype Williams que se tornou uma virada de jogo no hip hop.

J-Hud passou a comemorar 50 anos da cultura e também elogiou Missy por ser a primeira rapper feminina introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll… uma honra que acontecerá oficialmente esta semana!!!