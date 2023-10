Mitos sobre dinheiro e finanças que você PRECISA quebrar!

Possivelmente você já deve ter ouvido falar de muitos mitos sobre dinheiro que as pessoas costumam propagar como uma verdade absoluta. Inclusive, alguns deles podem fazer parte da sua rotina financeira sem que você se dê conta disso.

O problema desse tipo de mito é que muitas pessoas podem cometer erros financeiros por conta dessas informações equivocadas. Por isso, preparamos este conteúdo com algumas reflexões que podem te ajudar. Acompanhe!

Principais mitos sobre dinheiro e finanças

Antes de qualquer coisa, queremos dizer que compreendemos o quanto muitos mitos sobre dinheiro são propagados na sociedade a ponto de muita gente acreditar. Isto é, não estamos aqui para culpar alguém por conta dessas crenças. Nosso objetivo é te ajudar a enxergar as situações sob novas perspectivas, para assim poder lidar melhor com o seu dinheiro.

Com isso em mente, vamos aos mitos!

1. É muito difícil lidar com finanças

Mentira! Embora possa parecer um pouco difícil no começo, não há nada que não possa ser aprendido. Inclusive, vale refletir sobre o quanto lidar com uma dívida ou com a perda de um bem para o banco pode ser muito mais difícil e doloroso do que aprender educação financeira.

Dar um passo de cada vez e começar aos poucos, primeiramente organizando uma planilha de finanças, depois cortando gastos, em seguida aprendendo a poupar e investir, é o caminho mais promissor.

2. Só se vive uma vez e tem que gastar



Você também pode gostar:

Outro mito sobre dinheiro que atrapalha o desenvolvimento financeiro de muita gente. Sim, é claro que só vivemos uma vez, mas acontece que podemos viver por muitos anos!

E se vivermos todo esse tempo, teremos subsídio para ter saúde, qualidade de vida e bem-estar? Ou estaremos zerados por gastar tudo o que temos a cada dia?

A premissa do “não sei se vou estar vivo amanhã” também não é válida. Pois você pode ter pensado isso ontem e, hoje, estar vivo e sem o valor que poderia te ajudar a pagar algo importante.

3. Só é possível poupar se ganhar muito dinheiro

Essa mentira impede que as pessoas guardem dinheiro e acabem gastando sem necessidade tudo o que recebem. É claro que há situações e situações, mas pare e pense: será que há algo que está consumindo o seu dinheiro de forma desnecessária? Se sim, é um bom momento para começar a pensar sobre isso com cuidado e quebrar a ideia de que você não pode poupar.

4. Poupar 10% do salário é o suficiente

Nesse caso, não é um problema poupar os 10%, o problema é acreditar que esse é o ÚNICO caminho.

Se você tem condições de poupar e investir mais dinheiro, por que não fazer isso?

Afinal, os 10% podem não ser suficientes para os seus planos e objetivos. Por isso, pense bem sobre esse assunto!

5. Cartão de crédito é um dinheiro “seu”

Muitas pessoas dizem “eu tenho X reais de limite no cartão”. Embora o limite realmente esteja disponível, nunca se esqueça de que o dinheiro do cartão de crédito é como se fosse um empréstimo.

O banco te empresta esse valor para você usar e depois pagar.

Então, se chegar a hora de pagar e você não tiver dinheiro o suficiente, poderá ficar endividado.

Pense nisso antes de fazer compras impulsivas. E pense também que se você quer comprar algo (que não é estritamente necessário), mas não tem dinheiro e compra mesmo assim, você está, acima de tudo, fazendo uma dívida.

Cuidado com os mitos sobre dinheiro!