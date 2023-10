MLS dá as boas-vindas à sua 30ª franquia, San Diego FC agora é oficial

TA MLS apresentou oficialmente sua 30ª franquia, São Diego FC faz parte dos planos de expansão bem-sucedidos da liga. Tom Penn, que costumava ser o CEO da LAFCé o capitão do navio de San Diego e está empenhado em tornar a cidade do sul da Califórnia um estádio de futebol.

San Diego faz fronteira com a cidade mexicana de Tijuana e compartilha a emoção do esporte, os Sandiegans têm viajado para assistir Xoloitzcuintles joga no Caliente Stadium, o time local da Liga MX da cidade, e é ‘Xolofans’ há anos, então ter um time local deixará os torcedores felizes.

O SDFC estreará a temporada de 2025 no Snap Dragon Stadium e receberá muitas pessoas para se juntarem à emoção e torcerem pelo time da casa.

Nossa identidade de marca foi criada em conjunto com nossos fãs e apoiadores nos últimos seis meses. Acreditamos que nosso brasão reflete verdadeiramente a essência e o espírito de San Diego. Nosso clube se esforça para se tornar o epicentro da excelência e inovação do futebol na América do Norte Tom Penn, CEO da SDFC

Logotipo e imagem do San Diego FC

O executivo explicou que o esquema de cores que vai distinguir o novo clube procura refletir a essência vibrante desta cidade, que representa toda uma comunidade californiana. A equipe usará kits cromados e azuis que representam o Oceano Pacífico, que banha a costa de San Diego.

“Achamos que estamos contando uma história um tanto complexa aqui, que tem muitas camadas e está profundamente enraizada em San Diego. Portanto, esperamos que leve algum tempo para explicar as nuances e a razão por trás da nossa marca”, explicou o executivo sobre o logotipo da equipe.

O San Diego FC terá como sede o Snapdragon Stadium, casa dos astecas do estado de San Diego, em Mission Valley. Seu primeiro jogo oficial será em início de 2025 e sua diretoria está prestes a iniciar o processo de construção de sua estrutura esportiva, bem como de seus treinadores e jogadores.