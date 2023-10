Mobi7 CONTRATA pessoas em DUAS REGIÕES do Brasil

A Mobi7, companhia que foi criada para inovar no mercado de gestão de frotas e se tornou a maior empresa de telemetria e IoT do Brasil, está com ótimas possibilidades de emprego em aberto. Isto é, antes mesmo de falar sobre a companhia, saiba quais são as vagas:

Analista de Sucesso do Cliente I – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Cientista de Dados Sênior – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Closer I – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Especialista em Arquitetura de TI – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Executivo de Contas II – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Hardware Developer II – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Representante de Desenvolvimento de Vendas – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Software Developer – FRONTEND SENIOR (ANGULAR) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Software Developer II – – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo: Atuar em produtos inovadores, com impacto direto a milhões de clientes em toda a América Latina. Trabalhar de forma colaborativa para implementar soluções de back-end complexas.

Mais sobre a Mobi7

Falando um pouco sobre a Mobi7, pode-se frisar que trata-se de uma plataforma de gestão de frotas corporativas, criada para monitorar e otimizar o uso de veículos leves ou pesados, facilitando a vida do gestor de frotas e do empresário.

Além disso, seu propósito é desenvolver tecnologias e serviços que permitam que pessoas, bens e negócios se movimentem de maneira cada vez mais eficazes – e isso também vale para os funcionários, aqueles que definem e desenvolvem o futuro da mobilidade a partir da tela de um computador, todos os dias.

Como enviar o portfólio?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

