Modric poderia deixar o Real Madrid em meio a rumores da MLS? Isto é o que Ancelotti tem a dizer

Começaram a surgir rumores de que Luka Modric poderia se juntar a Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e o resto dos jogadores em Inter Miami.

Diz-se que o meio-campista está chateado com o papel reduzido que teve nesta temporada no Real Madrid e, por não ser mais titular indiscutível, poderá emigrar para a MLS.

Na coletiva de imprensa antes do jogo contra Osasuna, Carlo Ancelotti foi questionado sobre a possibilidade do croata deixar o Los Blancos na próxima janela de transferências.

“Eu absolutamente não acho que Modric está pensando em sair em janeiro, porque se considera um jogador importante. Também achamos que ele é muito importante, que ainda é muito importante, que será muito importante nesta temporada, por isso não pensa em sair e estamos felizes com isso”, disse o treinador.

Modric chateado com seu tempo de jogo

Embora o treinador italiano tenha reconhecido que Modric está chateado com a falta de tempo de jogo, disse também que ainda está motivado para contribuir com algo para os Merengues.

“Falo com ele todos os dias e vejo um jogador que obviamente não está feliz por não jogar, mas dito isso, ele mantém um alto nível de motivação e vontade de trazer algo para o time”, disse Ancelotti.

“Ninguém pode trazer o que ele traz para o vestiário. É um carisma que ele traz para os companheiros. Entendo perfeitamente que ele tenha sido afetado por não jogar, isso acontece com todo mundo que ama Modric. Torcedores, companheiros, o treinador… que também o ama.”

Embora ele tivesse opções para sair Real Madrid no verão, o jogador de 38 anos optou por ficar mais uma temporada com o objetivo de continuar a ampliar o seu legado no Real Madrid.

“Eu quero ficar em Real Madridmas apenas porque mereço”, disse ele em meados de fevereiro, após ganhar um novo contrato devido ao seu desempenho.

Porém, agora ele não é mais titular indiscutível e sua substituição no intervalo na derrota para o Atlético de Madrid, assim como suas duas últimas substituições, aumentaram as chances de uma possível saída no mercado de janeiro.

Alguns dias atrás, Predrag Mijatovicex-jogador do Real Madrid e diretor esportivo, disse que Modric está interessado em permanecer no Real Madrid em vez de deixar a MLS ou outra liga.

“Inter Miami? Sinceramente, falo com ele frequentemente e Modric não está pensando em ir embora”, disse ele. “Ele quer lutar. Ele acha que pode contribuir. Ele se sente bem.

“Embora haja muitos jogos nos próximos três meses e a situação possa mudar para melhor ou para pior. Real Madrid e quer ser titular.”