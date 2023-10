Moeda 1 Real(modelo novo) dos Direitos Humanos pode ser Vendida Agora por R$8MIL

A moeda de 1 real dos Direitos Humanos é considerada um dos tesouros mais valiosos da família do real. Se você é um colecionador de moedas ou simplesmente tem curiosidade sobre o mundo das moedas, este artigo é para você. Aqui, iremos explorar a história, características e o valor desta moeda rara que pode atingir incríveis R$8MIL.

História da Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos

A moeda de 1 real dos Direitos Humanos foi lançada em 1998, em comemoração ao cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi confeccionada com um núcleo de cuproníquel e anel de alpaca, pesando aproximadamente 7,84 gramas e apresentando 27 milímetros de diâmetro.

A fascinante jornada das moedas raras

A numismática, estudo e coleção de moedas e notas de banco, é um campo intrigante que mistura história, arte e economia. As moedas raras ocupam um lugar de destaque neste universo, seja pelo seu valor histórico, artístico ou monetário.

O que faz de uma moeda, uma peça rara?

Para entender o que torna uma moeda rara, precisamos considerar alguns fatores, como a demanda, a quantidade cunhada e a história.

Demanda

A procura por uma moeda específica pode impactar significativamente o seu valor. Por exemplo, uma moeda comum que é muito apreciada por colecionadores, sem dúvida, terá um valor maior do que outras moedas que não são tão procuradas.



Quantidade cunhada

O número de moedas cunhadas não é necessariamente um indicativo da disponibilidade da moeda. Isso porque, devido a variados eventos históricos, algumas moedas cunhadas em grande quantidade podem se tornar mais raras do que outras cunhadas em quantidades menores.

História

A história da moeda também desempenha um papel crucial em sua raridade. Algumas moedas podem se tornar raras devido a eventos históricos que levaram à sua retirada de circulação, dispersão ou fusão.

Como determinamos a raridade de uma moeda?

Determinar a raridade de uma moeda não é uma tarefa simples. Envolve mais do que apenas a interpretação de por que uma moeda é definida como rara.

Disponibilidade no mercado

Uma moeda é rara porque existem poucos exemplares ou porque não é frequentemente encontrada no mercado? Este é um ponto que gera muitos debates entre numismáticos.

O papel da oferta e demanda

A lei da oferta e demanda desempenha um papel importante na definição da raridade e do valor de uma moeda. Uma moeda que é rara, mas não tem muita demanda, pode não ter um valor muito elevado. Por outro lado, uma moeda que não é tão rara, mas tem uma alta demanda, pode ter um valor bastante elevado.

Raridade versus Valor

A raridade de uma moeda é um fator importante na determinação do seu valor, mas não é o único. Outros fatores, como a demanda pela moeda e a sua condição, também desempenham um papel crucial na determinação do seu valor.

Exemplo de uma moeda rara

Um exemplo clássico é o dos “960 réis”, um exemplar muito raro, que costuma aparecer no mercado a cada 10 anos, principalmente se em condição soberba. Mesmo que quiséssemos atribuir a este exemplar o valor que merece como raridade, tal cotação estaria bem acima do real valor de mercado.

A influência do mercado internacional

Com o recente interesse do mercado internacional pelas nossas moedas, espera-se que esse quadro mude, valorizando cada vez mais a coleção numismática brasileira.

Avaliações de moedas raras

As avaliações de moedas raras podem variar dependendo do mercado. Moedas em grau de conservação “Flor de Cunho”, ou aquelas que não são frequentemente encontradas nas transações comerciais, são especialmente suscetíveis a variações de mercado.

Avaliações do Catálogo Bentes

As avaliações contidas no Catálogo Bentes refletem a tendência do mercado até o final do segundo trimestre do ano precedente àquele a que faz referência o manual. Isso significa que os preços listados no catálogo são uma referência aos preços praticados até o final do segundo trimestre do ano anterior.

Classificação dos graus de raridade de uma moeda

O Catálogo Bentes classifica a raridade de uma moeda de acordo com a seguinte tabela:

Código Grau de raridade Descrição CC Muito comum Frequentemente disponível no mercado C Comum Facilmente encontrada no mercado E Escassa Exemplar encontrado com relativa escassez R Rara Exemplar encontrado com dificuldade no mercado R2/RR Muito rara Difícil de ser encontrada no mercado, em curto período de tempo R3/RRR Raríssima Aparece com grande dificuldade no mercado R4/RRRR Extremamente rara De grandíssima raridade, aparecendo poucas vezes no mercado, num período não inferior a 50 anos R5/RRRRR Da mais alta raridade Quatro, no máximo, 5 exemplares, de melhor conjunto (data, tiragem, estado de conservação, etc). Praticamente inexistente no mercado Única Única Termo que jamais pode ser abreviado. Indica o exemplar do qual não se conhece outro

Moeda de 1 real do Direitos Humanos pode valer até R$8MIL

Esta moeda pode atingir diversos valores de acordo sua raridade. Confira o vídeo abaixo e veja todos detalhes:

Será que uma moeda rara dessa não já passou em suas mãos?

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

As moedas raras podem ser um investimento interessante. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a demanda do mercado. Portanto, antes de comprar ou vender uma moeda, é aconselhável fazer uma pesquisa cuidadosa e consultar um especialista em numismática.