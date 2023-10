Moeda Antiga brasileira pode ser Vendida Agora por R$750

A grande maioria dos brasileiros não sabe, mas encontrar uma moeda antiga em casa, ou em qualquer outro lugar pode fazer uma grande diferença na vida de muita gente. Estamos falando de peças raras, que são desejo de muitos colecionadores ao redor do país e que podem valer uma pequena fortuna em alguns casos.

Nem todas as moedas que estão em circulação no Brasil são raras. Apenas uma pequena parcela delas conta com alguma característica que as torna valiosa. De todo modo, isso não significa que é difícil encontrar algumas destas peças circulando. Mesmo moedas que não possuem mais valor monetário para o Banco Central, podem valer uma nota.

De que moedas estamos falando?

Como dito, o Brasil conta com um acervo de várias moedas raras em circulação ou não. Neste artigo específico, vamos falar sobre a peça de 5 centavos do cruzado novo.

Não é difícil identificar esta moeda. Uma das características mais claras é que ela conta com o número 5 estampado em um dos seus lados, além de três pequenas estrelas em alto relevo. Esta é uma das curiosidades sobre esta peça. O alto relevo foi criado para ajudar as pessoas que possuíam algum distúrbio na visão naquela época.

Do lado anverso, é possível identificar a imagem de um pescador realizando a pesca de alguns peixes. Trata-se, portanto, de uma homenagem para estes trabalhadores.

O ano desta moeda rara é 1989. Foram cunhadas 270 milhões de peças, que entraram em circulação naquela ano. Do ponto de vista dos colecionadores, isto significa uma tiragem baixa, principalmente quando se compara com o número de circulação de outras peças.

Qual o valor?



Abaixo, você pode conferir os valores desta moeda, considerando o catálogo mais atualizado dos anos de 2023/2024.

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 1,60 R$ 3,50 R$ 9

Mas os valores acima são referentes a uma moeda comum, ou seja, sem nenhum tipo de erro. Caso você encontre uma peça com o reverso invertido, a situação muda, e neste caso ela se torna ainda mais rara. Veja os valores abaixo:

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 100 R$ 160 R$ 350

Se você encontrar uma peça como esta, que seja reverso invertida, mas que tenha o ano de 1990, a situação muda novamente.

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 350 R$ 490 R$ 750

1 cruzado de 1987

De acordo com especialistas, outra moeda que pode valer muito é a de 1 cruzado de 1987, que conta tiragem de 100 milhões de peças. Estamos falando, portanto, de uma moeda extremamente rara. Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos valores que são cobrados.

MDC – 50 centavos;

Soberba – R$ 1,50;

Flor de Cunho – R$ 4.

Estas classificações levam em consideração o estado de conservação da moeda. Na prática, quanto mais conservada a peça estiver, maior será o valor da mesma. A Flor de cunho, por exemplo, é o estado mais perfeito, quando se reconhece que a peça não foi movimentada e ainda está em perfeito estado.

Encontrar moedas Flor de Cunho não é uma tarefa fácil, sobretudo quando estamos falando de uma peça mais antiga, como é o caso do cruzado. Caso você consiga encontrar a moeda 1 cruzado de 1987 em perfeito estado, é possível que você consiga vender o produto por um preço muito maior do que o apresentado.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

O cruzado novo

O cruzado novo foi a moeda vigente no Brasil entre os dias 16 de janeiro de 1989 a 16 de março de 1990. Estas peças foram produzidas dentro do sistema do Plano Verão, que foi instituído pelo ministro Maílson da Nóbrega. Naquele momento, o cruzado novo correspondia a 1000 cruzados.