Moeda Antiga de 1 Centavo pode ser vendida agora por até R$18MIL. Valor de Catálogo

A moeda de 1 centavo do ano de 1980 é considerada a menor da história monetária do Brasil. Com apenas 14 mm de diâmetro, esta peça conta com uma espessura diferenciada notória aos olhos de quem vê. Mas o que nem todo mundo sabe é que esta peça pequena, pode ter um valor muito alto neste momento.

O item que circulou do Brasil em décadas passadas não tem mais valor monetário segundo o Banco Central (BC), mas ainda representa muito para milhares de colecionadores ao redor do país. Assim, se você encontrar 1 centavo do ano de 1980, saiba que você pode ter conquistado a sorte grande.

Apenas cerca de 60 mil peças de 1 centavo do ano de 1980 foram colocadas em circulação na época. De acordo com a grande maioria dos especialistas da área, esta pode ser considerada uma tiragem muito pequena. Vale lembrar que quanto menos peças estiverem em circulação, mais raras as peças se tornam, fazendo com que o valor seja elevado.

Abaixo, você pode conferir algumas das características mais claras da moeda:

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1970 – 1986);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 14mm;

Peso: 1.58gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Dístico ‘BRASIL’ e um desenho representando o feijão-soja;

Reverso: Valor de face ao centro e data ladeada pelo símbol do Banco Central e um zimbo (concha) utilizada com moeda no Brasil Colônia.

Quanto vale esta moeda?

Mesmo que a baixa procura e demanda façam esta moeda valer menos do que esperado, o fato é que uma peça destas pode fazer uma diferença importante no final do mês para vários brasileiros. Abaixo, você pode conferir os valores atualizados cobrados por esta peça considerando o catálogo de 2023/2024.

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 120 R$ 150



Você também pode gostar:

1 centavo de 1979

Outra peça semelhante que costuma tirar o sono dos especialistas é a moeda de 1 centavo de 1979. Esta é uma peça muito rara, que conta com poucos exemplares em circulação pelo país, mas que ainda conta com um valor baixo, em comparação com outras. Isso ocorre porque ela conta com uma demanda baixa, já que é pouco conhecida.

Quando foi lançada, ela ficou conhecida como sojinha. O nome se tornou popular porque no anverso da peça, existe a representação de um pé de soja. Do lado reverso, a moeda conta com o número 1, e a inscrição centavo. Também deste lado, é possível ver a inscrição do ano de lançamento da peça, que como dito é 1979.

Na época em que ela foi lançada, apenas cerca de 100 mil unidades foram colocadas nas ruas. Com o passar das décadas, é natural que boa parte delas já esteja muita desgastada, e não tenha mais valor de revenda.

Na prática, isso significa que neste momento, a quantidade exata de moedas de 1 centavo do ano de 1979 em circulação é ainda menor, o que faz com que esta peça seja considerada ainda mais rara hoje.

Abaixo, você pode conferir os valores atualizados para esta peça:

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 120 R$ 150

O Cruzeiro no Brasil

O cruzeiro foi o padrão monetário do país em três períodos. O primeiro foi entre 1942 e 1967, o segundo foi de 1970 a 1886 e o terceiro de 1989 a 1993, logo antes da chegada do real.

A primeira adoção do cruzeiro ocorreu durante o Estado Novo. Aquela foi a primeira vez que um governo nacional decidiu criar um padrão monetário no país. A ideia era justamente uniformizar todo o dinheiro que estava em circulação no território nacional. Naquele momento, 1 cruzeiro era equivalente a mil réis.

A primeira reforma monetária desta peça ocorreu durante o governo de Castelo Branco, quando foi substituída pelo cruzeiro novo. A próxima reforma ocorreu durante o governo de José Sarney, com o Plano Cruzado, e a última aconteceu durante o governo Collor.