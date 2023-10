Moeda Antiga de 5 Centavos por ser Vendida Agora por R$1MIL

Tem uma moeda antiga de 5 centavos que pode ser vendida hoje mesmo por mil reais. Isso porque, é uma peça valiosa no mercado dos colecionadores e considerada rara. Então, se tiver um exemplar, é seu dia de sorte.

A seguir, descubra qual a moeda em questão e o que a torna tão valiosa. Além disso, veja qual o valor de mercado e saiba quanto pode lucrar se tiver uma peça desse modelo em bom estado de conservação.

Conheça a moeda antiga de 5 centavos

Essa moeda de 5 centavos que tem sido muito buscada pelos colecionadores é conhecida como moeda do pescador, da época do cruzado novo. Então, elas foram cunhadas em 1989 e 1990.

É comum que elas sejam confundidas com moedas de 5 cruzeiros, devido suas semelhanças. Mas, esses outros exemplares não estão em alta no mercado e seu valor de venda é bem baixo.

Antes de comemorar achando que tem a moeda certa, vale prestar muita atenção nos detalhes das peças. Afinal, se levar um exemplar errado pode ser que não consiga nenhum valor por elas.

Dessa forma, a moeda antiga de 5 centavos que realmente pode ser vendida por até R$ 1 mil é a do pescador, de 1990. Ou seja, não é do cruzeiro, é da época do cruzado novo.

Saiba quanto pode valer essas moedas

Para entender a diferença entre elas, a moeda de 5 cruzeiros de 1990 teve mais de 517 milhões de cópias e custa em média R$ 0,50, caso esteja em bom estado de conservação. Se for flor de cunho, pode chegar até a R$ 100.

Caso tenha o exemplar prova aí pode receber mais, em média R$ 220. Já o exemplar de 1991 teve o reverso horizontal, que é uma anomalia que pode ser encontrada e faz com que valha mais, chegando até a R$ 180.

Já a moeda do Salineiro vale um pouco mais, porque tem uma tiragem menor, em média R$ 20 milhões. Assim, pode variar entre R$ 50 e R$ 90 no mercado de colecionadores. Mas, se estiver em bom estado de conservação.

Agora a moeda antiga de 5 centavos em questão tem outros valores de mercado. Então, começando pela de 1898, que teve mais de 270 milhões de cópias, o valor varia de R$ 0,50 a R$ 15.

Se for a moeda prova, ela varia de R$ 220 a R$ 450. Já em relação às anomalias, se for reverso invertido, ela varia de R$ 120 a R$ 250 e se o reverso for horizontal o valor é um pouco menor, variando de R$ 80 a R$ 180.

Agora a moeda do pescador de 1990 teve apenas 934 mil exemplares de tiragem, o que a torna mais difícil de encontrar. Por isso, o valor varia de R$ 700 a soberba e até R$ 1 mil a flor de cunho.

Vale ainda destacar que se ela estiver em bom estado de conservação, pode cobrar até R$ 1,5 mil por um exemplar. Então, se você possui um exemplar e deseja vender é o momento de saber negociar para lucrar muito com ela.

Falsificação da moeda antiga de 5 centavos

Pela grande busca no mercado, o número de golpes e falsificações dessa moeda aumentaram. Portanto, fique atento a cada detalhe do exemplar para não ser mais uma das vítimas.

Uma das dicas de ouro é reparar se há um ponto entre o 9 e 0 de 1990. Isso porque, é uma característica dos modelos originais e que muitas vezes foram esquecidas pelas primeiras falsificações.

Por fim, compre apenas essa moeda antiga de 5 centavos de sites e colecionadores confiáveis. Além disso, fique atento a valores muito baixos, porque também são sinais de golpe.





Fonte: Notícias Concursos