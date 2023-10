Moeda ANTIGA de 50 Centavos vale até R$2MIL

Todo mundo já encontrou uma moeda antiga em algum momento da vida. Para a grande maioria das pessoas, este ato pode não significar muita coisa, e a peça é logo esquecida. Mas para os mais antenados, aquele item encontrado poderá trazer um retorno importante em dinheiro.

Estamos falando de moedas antigas. No Brasil, milhares de colecionadores procuram estes itens e estão dispostos a pagar muito dinheiro por eles. Assim, caso você encontre uma moeda antiga, a dica é guardar e pesquisar qual é o seu valor de fato. Em alguns casos, você poderá ter uma bela surpresa.

Nesta artigo, vamos falar sobre uma das peças mais procuradas por colecionadores no Brasil: a moeda de 50 centavos do ano de 1950. Sim, estamos falando de um item que já tem mais de 70 anos de idade, e que não tem mais valor monetário de acordo com o Banco Central (BC), mas que pode ser vendido a um bom dinheiro. Esta moeda conta com a imagem do ex-presidente do Brasil Dutra.

Quanto vale a moeda?

Abaixo, você pode conferir quanto vale a moeda de 5 centavos do ano de 1950. Vale notar que os valores estão atualizados de acordo com o catálogo dos anos de 2023 e 2024, ou seja, são os patamares mais atuais de venda.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20 R$ 70

Mas os valores da moeda podem ser muito elevados caso ela tenha algum defeito de fabricação. Parte destes itens contaram com algumas anomalias, mas mesmo assim foram postas em circulação. Veja abaixo os patamares atuais de preço considerando estes pequenos erros:

Moeda de 50 centavos de 1950 reverso horizontal 270º



Você também pode gostar:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 300 R$ 800

Caso a moeda de 50 centavos de 1950 reverso horizontal 270º seja verificada, o valor de venda pode ultrapassar os R$ 2 mil.

Para saber se uma moeda é reverso horizontal, você precisa segurar a peça com o busto de Dutra virado para você e logo depois girar a moeda de baixo para cima. Caso o número 50 esteja na horizontal, é possível afirmar que você encontrou uma moeda rara.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

Outra opção é a Tenor&Pellizare, que também realiza as avaliações dos objetos encontrados. Neste caso, o cidadão pode colocar a moeda à venda no próprio site. Para tanto, ele terá que enviar fotos e informações gerais. Todos os dados serão avaliados pelos responsáveis pelo leilão.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

Valor

O preço de uma moeda rara varia não apenas de acordo com a idade da peça, mas com uma série de outras variáveis. Em regra geral, quando menos moedas daquele determinado tipo está em circulação, mais valiosa ela é.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, explicou Bruno Pellizzari, que é vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, em entrevista à CNN Brasil.