Moeda Antiga pode ser vendida Hoje por até R$1500

Você sabia que há uma moeda antiga pode ser vendida hoje em dia por R$ 1,5 mil. Ela é um exemplar de 500 réis do ano 1906, fabricado em prata e que possui variantes. Ou seja, a torna ainda mais única no mercado de colecionadores.

Para quem tem interesse no mercado numismático ou que possui moedas antigas, esse artigo foi feito para você. Afinal, vai conhecer mais sobre a moeda e pode ser a chance perfeita de completar a sua coleção.

Quem sabe, pode ser que você tenha alguns exemplares antigos de moedas e dentre eles a de 500 réis. Portanto, é o momento ideal para lucrar com segurança. Mas, é preciso descobrir quais são os modelos que estão em alta no momento.

Veja qual a moeda antiga pode ser vendida por até R$ 1500

Como já dito, a moeda antiga pode ser vendida é a de 500 réis de 1906. É um modelo feito em prata pura de 5 gramas e que possui variantes. Ou seja, erros que podem tornar seu exemplar ainda mais único.

Além disso, por ser uma moeda de prata ela tende a se valorizar no mercado. Bem como, por ser mais antiga também é mais difícil de ser encontrada. Dessa forma, é uma das peças que faz mais sucesso entre os colecionadores.

Já no modelo é possível ver que tem 5 gramas, que é marcado em algarismos romanos na própria moeda. Assim, é datada da república velha e é uma das primeiras moedas brasileiras.

O valor 500 réis vem marcado no centro da moeda, entre duas vinhetas. A esfinge é de uma mulher, representando a liberdade e abundância. Também tem a frase “República dos Estados Unidos do Brasil, 1906”.

Valores e variantes da moeda de 500 réis



A moeda antiga pode ser vendida e que vale até R$ 1.500 possui duas variantes interessantes. Então, a primeira é chamada Réis com acento, que teve uma tiragem de 325 mil unidades.

Neste tipo de moeda, os valores praticados são R$ 60 para MBC, R$ 140 para soberba, R$ 320 para a flor de cunho e R$ 1.500 para a FDCe. Já no caso sem acento os valores praticados também são os mesmos.

Para quem não conhece, a FDCe é a flor de cunho certificada. Ou seja, além da moeda estar em um ótimo estado de conservação, ainda é acompanhada de um documento de autenticação e validação. Dessa forma, agrega mais valor para o produto.

Essa diferenciação entre Réis com acento e Reis sem acento é devido a um dos moldes usados. Portanto, mesmo com uma tiragem pequena é possível encontrar as duas formas.

Para as moedas de datas comuns, e que estejam inferiores a MBC, ou seja, muito bom estado de conservação, valem apenas o peso da prata. Lembrando que uma moeda tem em torno de 5 gramas.

Atenção ao estado de conservação da moeda

A moeda antiga pode ser vendida quando ela está em um bom estado de conservação. Afinal, colecionadores tendem a preservar pela qualidade das peças. Por isso, quanto mais conservada, maior será seu valor de mercado.

Outro ponto que pode ajudá-lo a ter um valor maior de venda é a certificação. Então, caso tenha um desses exemplares, pode procurar uma empresa especializada para a certificação de autenticidade. Com isso, se desejar vender, o valor também aumenta.

Já se for colecionador e tiver exemplares raros, não deixe de certificá-los. Assim, além de fazer aumentar o valor da sua coleção, também tem mais garantia sobre a originalidade de suas peças.