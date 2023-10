Moeda Comemorativa pode ser vendida agora mesmo

Tem uma moeda comemorativa do voleibol das Olimpíadas Rio 2016 que está no alvo de muitos colecionadores em todo o país. Ou seja, isso fez com que tivesse mais valorização e seu valor de mercado aumentasse.

Neste artigo, você vai descobrir mais curiosidades e informações sobre essa moeda rara e ainda saber por quanto ela pode ser vendida. Mas, já adiantamos que é um dos melhores valores atuais.

Se você é colecionador e busca um desses exemplares ou se tem uma moeda e quer vender, saiba tudo sobre o assunto agora.

A moeda comemorativa comemorativa do voleibol com anomalias

Desde já, é importante destacar que essa moeda comemorativa é até comum de ser encontrada. Porém, o que tem chamado a atenção dos colecionadores são os modelos que apresentam anomalias.

Caso não saiba, essas anomalias, tidas por muitos como defeitos de fabricação, tornam o exemplar ainda mais único. Portanto, para colecionadores eles são sempre bem-vindos e faz com que o valor de uma peça aumente.

Foram feitas 20 milhões de unidades da moeda do voleibol de 2016, bem como, de outros esportes, como Rugby, Vela, Basquetebol, Paracanoagem, Atletismo olímpico e futebol.

Valores de venda de acordo com os catálogos

Hoje em dia, os catálogos indicam como valor de venda para a moeda comemorativa entre R$ 2 a R$ 5, considerando que ela não apresente nenhuma anomalia e que esteja em bom estado de conservação.



Moeda comemorativa mais buscada

Dentre as anomalias que podem estar presentes nesta moeda, uma tem feito com que os colecionadores buscassem ainda mais esse modelo, que é a cabeça dupla. Ou seja, no reverso do modelo há um jogador e em algumas tiragens, houve um erro de impressão, uma duplicidade nele. Por isso, há duas cabeças.

Esse erro torna a moeda comemorativa muito rara e basicamente é quase impossível encontrá-la no mercado. Então, isso fez com que seu valor aumentasse muito, bem como, a caçada dos colecionadores desses itens.

Quanto a moeda com anomalia pode valer?

Sem dúvidas a grande curiosidade dos colecionadores é quanto essa moeda com anomalia está valendo no mercado hoje em dia. Portanto, confira a seguir os preços sugeridos em catálogo para esse exemplar.

Os catálogos mais atualizados indicam um valor de venda de R$ 45 para a moeda comemorativa que tiver cabeça dupla. Porém, como se tornou um item raro no mercado, você pode encontrar ofertas ainda melhores de colecionadores.

Outras anomalias da moeda comemorativa

Além da cabeça dupla, é possível encontrar outras anomalias na moeda do voleibol de 2016. Dessa forma, cada um desses diferenciais agrega mais valor na peça e faz com que se torne ainda mais exclusiva.

Um primeiro exemplo é a invertida 180º, com o reverso rotacionado em relação ao anverso. Então, é possível encontrar exemplares dessa moeda sendo vendidos por R$ 900, de acordo com catálogos. Vale ainda destacar que dentre as modalidades, é a que possui o valor mais alto.

Moedas comemorativas são muito buscadas por colecionadores

Quem não é do ramo da numismática pode até se surpreender com os valores que algumas moedas têm no mercado. Mas, vale destacar que esse é um exemplar comemorativo e que por si só já desperta o interesse dos colecionadores.

Ainda é importante destacar que mesmo tendo uma tiragem alta, ela não está mais em circulação. Ou seja, não foram feitos modelos novos, por isso, encontrar uma dessas moedas é cada vez mais raro.

Se está em busca de um exemplar dessa moeda comemorativa, esteja preparado para fazer um bom investimento. Já se tiver uma dessas moedas e deseja vender, aproveite que ela está em alta.