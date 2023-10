Moeda de 1 centavo (modelo novo) pode valer até 40MIL vezes seu valor facial

Você sabia que a moeda de 1 centavo, do modelo novo d0 ano de 2001, pode valer até 40 mil vezes o seu valor. Isso porque, ela tem erros raríssimos e que fazem com que as pessoas tenham ainda mais interesse no objeto.

Neste artigo, descubra qual moeda se trata, os erros que ela possui e veja como você pode vender essa moeda para colecionadores e obter grandes lucros.

A moeda de 1 centavo de 2001

Fora de circulação já, a moeda de 1 centavo de 2001 está no foco dos colecionadores, mesmo não tendo mais nenhum valor legal no país. Mas, quem está começando a coleção de moedas está em busca dessa peça.

É comum que quem esteja começando a coleção queira primeiro as moedas do plano real. Por isso, se você tem um exemplar dessa, tem que ficar atento, porque pode ganhar bastante dinheiro.

Esse modelo de moeda tende a ter alguns erros e anomalias que fazem com que seu valor de mercado seja ainda maior. Afinal, torna a peça única e desperta ainda mais a atenção dos colecionadores no país.

No verso, a moeda de 1 centavo tem a imagem de Pedro Álvares Cabral ao lado de embarcações. Além disso, é revestida em cobre e mede por volta de 17 milímetros.

Assinatura de Pedro Álvares Cabral

A moeda de 1 centavo de 2001 possui a assinatura de Pedro Álvares Cabral ao lado. Então, vale a pena prestar atenção nesse detalhe, porque alguns dos erros mais valiosos dessa peça se encontram neste local.



Já no reverso, encontra-se o valor, a data e o cruzeiro do sul, representado por cinco estrelas, que é muito comum em muitas moedas brasileiras.

Valores de venda da moeda de 1 centavo de 2001

É muito importante que o colecionador saiba todas as informações sobre as moedas, em especial, os erros que podem ser encontrados. Aliás, esse exemplar teve uma alta tiragem, perdendo apenas para o modelo de 2003.

Foram mais de 242 milhões de cópias feitas da moeda de 1 centavo, mas ainda sim ela tem valor. É enquadrada no C1 e o MBC 8, porque não está mais em circulação. Portanto, pode chegar a valer R$ 10.

A soberba dela é de R$ 20, por se tratar de uma moeda muito bonita. O FDC está na faixa de R$ 45, mas pode chegar até R$ 60, R$ 70 de acordo com as negociações que o cliente fizer.

O certificado pode variar, porém, a média está em R$ 180, dependendo se a série está ou não completa.

Possíveis erros encontrados na moeda

Por se tratar de uma moeda do plano real é possível encontrar muitos erros. Então, quanto mais diferente for a sua moeda de 1 centavo de 2001, maior será o valor de venda no mercado dos colecionadores.

A primeira variante é o reverso invertido 180º, que pode fazer com que ela custe até R$ 200 entre os colecionadores. Já em maior quantidade temos o reverso horizontal em 90º, que pode fazer com que o preço chegue a R$ 100, seja ela para o lado direito ou esquerdo.

Se houver rastros nas estrelas, o valor é de R$ 40 e é um erro comum de ser encontrado nas moedas de 2001. Além disso, se a peça tiver o anverso duplo, ou seja, duplicado, o que faz com que seja vendida a pelo menos R$ 40.

O reverso duplo também não pode ser descartado em uma moeda de 2001, então, pode fazer com que o colecionador desembolse até R$ 100 por uma peça dessas.

Há também a chance da moeda de 1 centavo ter o centavo duplo, que pode render até R$ 25. Por fim, tem a ausência de estrela, no cruzeiro do sul. Portanto, pode render de R$ 40 a R$ 50, caso esteja incompleto.

Não descarte também o erro de Cabral duplo, mas será preciso de uma lupa para identificá-los.

Possui uma moeda de 1 centavo 2001? Fique atento!

Se você possui a moeda de 1 centavo de 2001 e não coleciona, vale a pena anunciar o modelo. Aliás, aproveite para verificar se algum dos erros indicados está presente nessa peça. Com isso, consegue um bom valor de venda.

Já se for colecionador, você sabe quais os erros mais comuns de estarem presentes nesse tipo de moeda e já pode procurar para completar a sua coleção. Assim, quanto mais diferente for, mais exclusiva é a moeda de 2001. Então, boa sorte com sua coleção.