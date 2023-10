Moeda de 1 Centavo vale 8MIL vezes seu valor facial

Uma moeda de 1 centavo do ano de 2000 está sendo bastante procurada por colecionadores neste ano de 2023. A peça é considerada valiosa por vários especialistas, por causa de um defeito específico, que pode fazer com que o seu valor oficial seja de mais de 8 mil vezes o seu patamar facial.

O Brasil conta atualmente com uma infinidade de moedas raras em circulação. São peças que ainda possuem valor monetário, de acordo com informações do Banco Central (BC). Por isso, é importante começar a prestar mais atenção aos trocos que você recebe quando vai fazer uma compra.

Uma simples moeda, como esta de 1 centavo do ano de 2000, pode valer muito dinheiro em alguns casos. Abaixo, listamos algumas das características desta peça rara, para que o cidadão consiga identificar exatamente o teor deste item, e saiba vender a peça da maneira mais vantajosa possível.

Identificando a moeda

A moeda de 1 centavo do ano de 2000 ainda está em circulação. Mesmo sem nenhuma anomalia, esta é a peça mais rara entre todas as moedas de 1 centavo da segunda família do real, ou seja, em condições normais, ela já parte de um valor mais alto.

Mas se, por um lado, essa moeda vale mais, por outro ela também é mais difícil de ser encontrada. Assim, é natural que os colecionadores encontrem mais dificuldade para obter uma peça com este perfil.

Abaixo, você pode conferir os valores oferecidos por esta moeda, considerando o catálogo mais atualizado, dos anos de 2023 e 2024. Confira:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 12,00 R$ 40 R$ 80

Quando ela é rara?



Você também pode gostar:

Mas esta moeda de 10 centavos do ano de 2000 pode valer muito mais dinheiro se for encontrada com uma anomalia específica. Estamos falando de peças que tiveram erro de cunhagem dupla, ou seja, quando a máquina que criou a peça deu dois “carimbos” em um mesmo local.

Não é difícil saber se esta moeda conta com o defeito em questão. No anverso, fica claro que as figuras estão sobrepostas. O nome Brasil, por exemplo, aparece claramente duplicado. Outras representações, como a imagem da caravela, também apresentam este mesmo tipo de duplicação.

Caso você encontre uma moeda de 1 centavo do ano de 2000 com estas condições, significa que você encontrou uma peça muito rara. Neste caso, os valores serão ainda mais elevados.

Para estes casos, é possível que você consiga vender a peça por nada menos do que 8 mil vezes o seu valor facial, segundo avaliações dos principais especialistas da área.

Outros erros de produção

Abaixo, você pode conferir outros erros que podem fazer com que a moeda de 1 centavo do ano de 2000, que podem fazer com que a peça seja vendida a preços ainda mais altos. Confira:

As moedas de reverso horizontal são aquelas que possuem o reverso com ângulo de aproximadamente 90º em relação ao alinhamento original da moeda. Trata-se de um erro de fabricação.

No caso de a moeda de 1 centavo de 2000 ter um anverso duplo, ela poderá ser vendida a R$ 110.

Isso ocorre quando todo o reverso de uma determinada peça é duplicado. No caso deste defeito, a moeda de 1 centavo de 2000 custa R$ 110.

Um dos erros mais comuns nesta moeda é o nome duplicado do português Cabral. Neste caso, o erro pode fazer a moeda valer até R$ 30.

Quando há uma duplicação da palavra centavo no reverso, a moeda de 1 centavo de 2000 também pode passar a valer mais. Neste caso, o cidadão pode vender o item por R$ 25.

É possível que a moeda de 1 centavo de 2000 também tenha sido impressa com o punho de Cabral quebrado. Neste caso, também poderá existir um aumento no valor da peça. Mas ainda não há concordância sobre o valor.