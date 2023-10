Moeda de 1 real com defeito oculto pode valer até 140 vezes seu Valor Facial. Fique de Olho

Na grande maioria das vezes, quando recebemos uma moeda na rua, muitas pessoas não prestam atenção na peça. Afinal de contas, na correria do dia a dia, é natural que estejamos com pressa, e que não tenhamos tempo para analisar o item em todos os seus detalhes.

Mas esta falta de atenção na hora de receber uma moeda, pode acabar custando muito caro em alguns casos. De acordo com especialistas, o Brasil conta atualmente com várias moedas raras em circulação neste momento. Qualquer pessoa pode encontrá-las em qualquer lugar do país.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 real do ano de 2008. Trata-se de uma peça que ainda conta com valor monetário, de acordo com informações do Banco Central (BC). Na prática, isso significa que a peça ainda está em circulação no Brasil.

Características da moeda de 1 real

Abaixo, você pode conferir os detalhes da moeda de 1 real do ano de 2008. Assim, será mais fácil identificar esta peça, quando você encontrar uma na rua.

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

Quando ela é rara

Mas nem toda moeda de 1 real do ano de 2008 pode ser considerada rara. Como dito, é muito importante atentar para os defeitos da peça em questão para saber se ela possui algum valor extra ou não. Em alguns casos específicos, elas podem valer nada menos do que R$ 570.

Isso ocorre quando o núcleo da moeda invade o anel. Estamos falando, portanto, de uma moeda bimetálica com cunho deslocado. Trata-se de um erro do Banco Central no momento da batida.



Você também pode gostar:

Se você encontrar uma moeda do ano de 2008 com este erro, poderá vendê-la por R$ 570. Contudo, vale sempre lembrar que este patamar se trata apenas de uma projeção inicial, e poderá ser avaliado posteriormente.

Este mesmo erro, aliás, pode ser encontrado em moedas de outros anos, e os valores são igualmente elevados.

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 1998: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 2002: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 2003: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 2004: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 2005: R$ 620;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 2006: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado 2007: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2009: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2011: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2012: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2013: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2014: R$ 850;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2017: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2018: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2019: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2020: R$ 570;

Moeda de 1 real com núcleo deslocado: 2021: R$ 570.

Como vender uma moeda de 1 real

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.