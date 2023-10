MOEDA de 1 REAL das Olimpíadas por R$20MIL? Vídeo Viraliza e vamos esclarecer

A moeda de 1 real, introduzida em 1994 como parte do Plano Real, teve uma trajetória fascinante e passou por várias alterações tanto em design quanto em composição. Além disso, algumas dessas moedas adquiriram um valor adicional devido à sua raridade ou erros na cunhagem.

A fascinante história da moeda rara das Olimpíadas, pode surpreender muitos. Originalmente lançada em 2012, essa moeda peculiar agora é vista como um verdadeiro tesouro. Nos últimos dias viralizou um vídeo sobre uma moeda das olimpíadas que vale R$20MIL. Vamos mergulhar na história dessa moeda e descobrir.

Moedas Raras e Valiosas: Tesouros Escondidos

Existem moedas de 1 real que valem muito além de seu valor nominal. Um exemplo notável é a moeda olímpica da Bandeira, que pode atingir um valor elevado por ser a moeda mais difícil de encontrar das olímpiadas, mesmo tendo uma tiragem de mais de 2 milhões de unidades.

O que torna uma moeda rara?

Existem vários fatores que podem fazer com que uma moeda seja considerada rara. Em geral, as moedas raras são aquelas que foram cunhadas em número limitado, que possuem erros de cunhagem, que são de uma edição especial ou que são antigas. Vamos explorar cada um desses fatores.

Quantidade de moedas cunhadas

Quanto menor o número de moedas produzidas, mais raras e valiosas elas são. Portanto, a quantidade de moedas cunhadas é um dos principais fatores que influenciam o valor de uma moeda.

Erros de cunhagem



Erros durante o processo de cunhagem também podem tornar uma moeda mais valiosa. Isso inclui erros de grafia, de imagem, moedas que foram cunhadas fora do centro, reverso invertido, entre outros.

Edições especiais

As moedas de edições especiais, como as moedas comemorativas, normalmente têm um valor mais alto do que as moedas regulares. Isso ocorre porque elas são produzidas em menor quantidade e têm designs únicos.

Conservação da moeda

O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

A Moeda de 1 Real das Olímpiadas que vale R$20MIL?

Nos últimos dias tem circulado pela internet um vídeo que mostra uma moeda das olimpíadas do volei que supostamente vale R$20MIL. Confira vídeo abaixo com maiores detalhes:

Apesar de temos moedas das olimpíadas de muito valor, vale ressaltar que a moeda de 1 real mais valiosa é a moeda beija-flor e seu valor máximo é de R$7.5MIL. Os valores das moedas das olímpiadas são inferiores e você pode conferir clicando aqui.

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

As moedas raras podem ser um investimento interessante. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a demanda do mercado. Portanto, antes de comprar ou vender uma moeda, é aconselhável fazer uma pesquisa cuidadosa e consultar um especialista em numismática.