Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos teve valor atualizado 2024 e você vai se surpreender!

A moeda de 1 real dos Direitos Humanos teve seu valor atualizado e se você tem um desses exemplares pode se dar muito bem. Isso porque, além de ter um custo maior, a procura por essa peça aumentou.

Essa moeda foi fabricada em 1998 e é considerada a mais valiosa da família do um real. Portanto, entenda mais sobre ela, descubra se ainda está em circulação e quanto pode receber por esse exemplar.

Conheça a moeda de 1 real dos Direitos Humanos

Um dos motivos que tornam essa moeda tão especial é que teve uma tiragem baixa e não está mais em circulação. Ou seja, por si só ela já é um item mais difícil para os colecionadores, o que aumenta seu valor.

Foram feitas em média 600 mil peças desse modelo e é muito raro encontrar algum desses exemplares ainda em circulação nos dias atuais. Por isso, se tiver uma dessas e não for colecionador, pode ser o aumento de aumentar sua renda.

A moeda de 1 real dos Direitos Humanos foi um marco comemorativo, marcando o cinquentenário. Dessa forma, em seu verso era possível encontrar o escrito “Declaração Universal dos Direitos Humanos Cinquentenário”. Além disso, há uma imagem de um globo desconstruído, de um boneco e o escrito do Brasil.

Fabricada em 1998, ela tem um núcleo de cumpro-niquel e anel de alpaca. Então, peça em média 7,84 gramas, tem 27 milímetros de diâmetro e teve uma tiragem baixa, que não atingiu nem um milhão de moedas.

Valores da moeda segundo catálogos

Talvez você não saiba, mas há muitos catálogos para quem coleciona moedas. Assim, é possível encontrar os valores sugeridos de uma peça de acordo com sua raridade e exclusividade.



No caso desta moeda, os catálogos mais antigos sugerem um valor de venda de R$ 330, mas é preciso que a peça esteja em um estado muito bom de conservação. Já, se ela tiver até 90% das suas características de fabricação o valor sobe para R$ 480.

Por fim, a moeda genuína, que tem 100% das suas características, pode valer até R$ 750. Porém, isso varia de acordo com a negociação entre o vendedor e o colecionador.

Em catálogos mais recentes, já na versão 2024, a moeda de 1 real dos Direitos Humanos tem um preço mais elevado. Dessa forma, se estiver em um bom estado de conservação ela pode ser vendida pela média de R$ 360.

Já no caso soberba, que tem até 90% das características originais, o valor indicado é de R$ 550. Mas, se ela for 100% igual a original e tiver todas as características, pode ser pedido até R$ 850 pelo exemplar. Ou seja, um aumento de R$ 100.

Vale ainda destacar que os catálogos estão com valores abaixo do que são praticados no mercado. Isso porque, algumas das últimas vendas de moedas desse modelo geraram lucros de R$ 1.400.

A moeda de 1 real dos Direitos Humanos está no hall da fama

Diferente de outros tipos de moedas, esse modelo não precisa nem apresentar erros para ser valorizado. Isso porque, devido a sua tiragem baixa, que não chegou na casa dos milhões, fez com que se tornasse uma peça desejada.

Não é comum encontrar apontamentos de erros na moeda de 1 real dos Direitos Humanos, mas, se você achar algum exemplar assim ele torna-se ainda mais valioso. Afinal, além de ser uma peça com baixa tiragem, tem um diferencial.

Para quem está iniciando no mundo dos colecionadores, os erros de impressão em moedas pode acontecer. Porém, ao invés de desvalorizar o produto, ele agrega mais valor pela exclusividade.

É comum em muitos catálogos encontrar os valores para as moedas em bom estado de conservação e também para os erros. Dessa forma, a cada erro encontrado, mais valiosa se torna sua peça.

Está procurando esta moeda?

Se você ainda não tem a moeda de 1 real dos Direitos Humanos em sua coleção, temos uma boa notícia. Há diversos sites que oferecem modelos dessa peça para a venda, seguindo os valores indicados no artigo.

Vale destacar que é importante que antes de comprar você verifique a confiabilidade do vendedor e se ele possui mesmo a peça. Aliás, não esqueça de checar se possui um certificado de autenticidade para a moeda.

Agora que já conhece este modelo não deixe de adicioná-lo em sua coleção. Com certeza vai agregar mais valor, ainda mais por ser uma moeda considerada rara e ter uma causa comemorativa tão importante.