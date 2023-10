As moedas raras sempre despertaram o interesse de colecionadores e entusiastas numismatas. Esses pequenos tesouros têm o poder de contar histórias e, em alguns casos, alcançar valores muito além do seu valor nominal. Entre as moedas mais procuradas pelos colecionadores estão as moedas raras de 1 real. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos falar de uma moeda específica que pode valer até R$ 550,00 e descobrir por que ela é tão valiosa e cobiçada.

O Que São Moedas Raras?

As moedas raras e antigas são exemplares únicos ou de produção limitada que despertam o interesse de colecionadores e numismatas. Essas moedas podem ser valiosas devido a diferentes fatores, como o ano de fabricação, o estado de conservação e eventuais erros de cunhagem. No caso das moedas 1 real, elas apresentam características especiais que as tornam ainda mais valiosas.

O fascínio pelas moedas raras

As moedas raras são objetos de fascínio para muitas pessoas, tanto pela sua beleza quanto pelo seu valor histórico e cultural. Essas moedas são consideradas verdadeiras obras de arte, pois muitas vezes possuem designs únicos e detalhes minuciosos. Além disso, a raridade dessas peças aumenta ainda mais o seu valor, já que existem poucos exemplares disponíveis no mercado.

Os colecionadores de moedas raras buscam adquirir essas peças para enriquecer suas coleções pessoais e também como forma de investimento. A valorização das moedas raras ao longo do tempo tem se mostrado uma excelente oportunidade de negócio para aqueles que têm interesse nesse mercado.

MOEDA de 1 REAL que vale R$550,00

A moeda rara de 1 real que vale até R$ 550,00 é do ano de 1998 e, portanto, classificada como moeda da Segunda Família do Plano Real. Considerada de baixa tiragem pelo colecionadores, foram fabricadas 18 milhões de exemplares. De reverso invertido, a moeda começou a circular em 1 de julho e 1998 e segue até os dias atuais.



Valores da moeda de 1 real de 1998

Muito Bem Conservada (MBC): R$400,00

Soberba (S): R$ 450,00

Flor de Cunho (FC): R$ 550,00

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como Mercado Livre

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Grupos de Facebook

Anunciar suas moedas em sites como Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio. Já quem opta por anunciar em sites de leilões de moedas raras, geralmente eles cobram uma comissão que pode chegar a 50%.

Quem Compra Moedas Raras? Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Numismática Floriano: whatsapp 51 99254-4747

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700