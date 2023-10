MOEDA de 1 REAL que vale R$900,00 REAIS! Você tem?

Nem todo mundo sabe, mas uma simples moeda de 1 real pode valer muito mais do que o esperado. Estamos falando da moeda de 1 real que faz alusão aos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro. De acordo com as informações de colecionadores, ela pode valer R$ 900 em alguns casos específicos.

Como identificar a moeda

A moeda de 1 real em alusão aos Jogos Olímpicos de 2016 na verdade foi lançada no ano anterior, ou seja, em 2015. Esta informação está contida no anverso do item. Ela é feita em aço oxidável no núcleo, e aço revestido de bronze no anel.

Já no seu anverso, há uma imagem comemorativa que representa o vôleibol, um dos esportes mais populares do país. Trata-se da representação de um atleta realizando um saque.

Os valores

De acordo com o catálogo mais atualizado, a moeda em questão pode valer mais a depender do seu estado de conservação. Veja abaixo:

MDC (Moeda em bom estado de conservação: R$ 2;

Soberba (Moeda em estado intermediário de conservação): R$ 3;

Flor de Cunho (Moeda em perfeito estado de conservação): R$ 5.

Assim, é possível afirmar que, considerando que a sua moeda em alusão ao vôlei olímpico não conte com nenhum erro de fabricação, ela ainda não será vendida a um preço alto. Isso ocorre por causa da alta tiragem. Mais de 20 milhões de peças foram distribuídas, o que faz com que ela não seja tão rara.



Você também pode gostar:

O que pode fazer a moeda se tornar mais cara?

De todo modo, existem casos em que a moeda pode se tornar muito mais cara. Para tanto, ela precisa contar com um erro específico. Se o item estiver com o reverso rotacionado em relação ao anverso, ela poderá valer nada menos do que R$ 900.

As Olimpíadas de 2016

Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A 31ª edição das Olimpíadas foi também a primeira realizada na América do Sul em toda a história. O evento contou com a participação de milhares de atletas.

Aquela foi a última edição até aqui em que profissionais de todos os países competiram entre si. Quatro anos depois, nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, atletas da Rússia foram banidos da competição por suspeitas de uma organização interna de doping.

Para o ano de 2024, também é provável que a Rússia esteja fora das Olimpíadas, por causa da Guerra da Ucrânia.

Uma curiosidade importante sobre os Jogos do Rio é que embora tenha sido uma edição das Olimpíadas de verão, a competição ocorreu no inverno brasileiro.

Curiosidades sobre o evento

Abaixo, você pode conferir uma série de curiosidades sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

As cerimônias de abertura e de encerramento das Olimpíadas ocorreram no famoso estádio do Maracanã;

Foi a primeira vez na história em que as festas de abertura e encerramento ocorreram em uma arena diferente do local das competições de atletismo, que por sua vez, ocorreram no Engenhão;

O pódio de medalhas contou com os Estados Unidos na primeira colocação, seguidos pela Grã-Bretanha em segundo e a China em terceiro;

O Brasil terminou a competição no 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 7 ouros, e 19 pódios no total. Foi a melhor participação brasileira na história, até aquele momento.

Um dos ouros mais comemorados do Brasil foi justamente o do vôlei masculino, modalidade que foi homenageada em uma das moedas citadas neste artigo;

neste artigo; Também foi nas Olimpíadas de 2016 que o Brasil ganhou a sua primeira medalha de ouro da história do futebol;

No futebol, aliás, a competição contou também com outras sedes para além do Rio de Janeiro. Estádios em Manaus, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Brasília também foram utilizados.