Moeda de 5 Centavos com pequeno defeito vale 700 vezes seu valor facial

Você certamente já viu alguma moeda de 5 centavos do ano de 2002. Trata-se de uma peça com um tom acinzentado muito característico. Como estamos falando de uma unidade que ainda conta com valor monetário, de acordo com as informações do Banco Central (BC), é possível que você a encontre ao receber algum troco, por exemplo.

Mas afinal de contas, o que há de tão especial na moeda de 5 centavos do ano de 2002? Em um primeiro momento, nada. A grande maioria destas peças não tem nada de diferente em comparação com outras da mesma família. Entretanto, de acordo com especialistas, existem casos específicos em que a peça pode ser considerada rara.

Isso significa, na prática, que você pode receber uma moeda de 5 centavos acinzentada e receber um grande valor por ela. A boa notícia, é que estas raridades podem ser encontradas por qualquer pessoa. Adultos, crianças e idosos podem ajudar na caçada. Não são apenas os colecionadores que podem encontrar estes itens pelas ruas.

Os valores

Abaixo, você pode conferir quais são os valores da moeda de 5 centavos de 2002, considerando que você a encontre em condições normais, ou seja, sem nenhum tipo de defeito.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 0,05 R$ 15 R$ 35

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.



Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Defeito na moeda

Como dito, nem toda moeda de 5 centavos do ano de 2002 pode ser considerada rara. Estamos falando de um caso específico conhecido como “erro sobre erro”, em que temos nada menos do que três defeitos de produção visíveis em uma mesma peça.

São três datas vazadas em uma mesma peça. Quando este fenômeno acontece, o cidadão pode vender a sua moeda por um bom dinheiro. Veja abaixo a relação de valores considerando os patamares mais atualizados nos catálogos.

Moeda de 5 centavos d e 2002 com data marcada – R$ 15;

e 2002 com data marcada – R$ 15; Moeda de 5 centavos de 2002 com data marcada duas vezes – R$ 35;

Moeda de 5 centavos de 2002 com data marcada no reverso – R$ 50

Moeda de 5 centavos de 2002 com data marcada duas vezes no reverso – R$ 50.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.