Moeda de 50 centavos pode valer mais do que você imagina!

Nem todo mundo sabe, mas existem moedas de apenas 50 centavos que podem valer muito dinheiro atualmente. Tratam-se de itens raros, que são procurados por milhares de colecionadores ao redor do país. Caso você encontre uma delas, poderá fazer uma renda extra neste início de mês de outubro.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 50 centavos do ano de 2012. Trata-se de uma peça histórica que conta com o busto do Barão do Rio Branco do lado anverso. Nas abas, há a expressão “ordem e progresso Brasil”. Já no lado reverso, há o número 5, ao invés de 50.

O que aconteceu? Esta é uma moeda que contou com um erro de cunhagem em sua fabricação. Ao perceber o erro, o Banco Central mandou retirar todas elas de circulação. O fato, no entanto, é que várias pessoas não devolveram, e a peça continuou circulando normalmente, mesmo com o erro.

O valor da moeda

Esta moeda registrou um aumento de preço em relação aos anos anteriores. Veja na comparação dos catálogos abaixo

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 650,00 R$ 1.360 R$ 1.750



Você também pode gostar:

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 700,00 R$ 1.400 R$ 1.800

As classificações

Não entendeu as classificações acima? Elas se referem ao grau de estado de conservação da moeda em questão. Quanto mais conservada, maior é o valor pago pela mesma. Veja:

FC (Flor de Cunho) – Moeda que não apresenta o menor sinal de desgaste ou manuseio;

S (Soberba) – O item apresenta aproximadamente 90% dos detalhes da cunhagem original;

MBC (Muito Bem Conservada) – A peça apresenta aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. Neste caso, o nível de desgaste deve ser homogêneo;

A moeda rara de 1970

Outra moeda rara que também está tirando o sono dos colecionadores é a de 1970. Trata-se de um item mais antigo que conta com apenas mais algumas unidades circulando pelo país. De todo modo, nada impede que você encontre esta peça na sua casa a qualquer momento, sobretudo se você mora com seus avós.

Trata-se de uma moeda rara com erro de cunho. A depender do estado de conservação do item, o cidadão poderá receber algo entre R$ 400 e R$ 2 mil. Em alguns casos, a moeda pode até ultrapassar este valor, se a mesma peça contar com mais de um erro.

O erro de cunho neste caso é chamado como Batida Dupla, e acontece quando a moeda não é ejetada após cunhagem no disco da prensa e acaba sofrendo uma nova pancada no cunho. Esta nova projeção pode ser rotacionada ou deslocada em comparação com a primeira.

1 real

Se engana quem pensa que apenas as moedas de 50 centavos podem ser consideradas raras. Nos últimos anos, vários colecionadores também começaram a procurar por itens de 1 real. Tais peças também podem valer um bom dinheiro para quem as encontrar, seja em suas casas, ou em qualquer outro lugar.

Neste artigo, vamos separar três casos de moedas de 1 real que podem ser consideradas valiosas neste momento. São peças comemorativas em alusão a algum momento da história do Brasil. Veja na lista abaixo:

Moeda de 1 real em homenagem aos 50 anos do Banco Central;

Moeda de 1 real em homenagem aos 40 anos do Banco Central;

Moeda de 1 real em homenagem a Juscelino Kubitschek.

De acordo com especialistas na área, as moedas de 1 real em referência a Juscelino Kubitschek e ao Banco Central podem valer muito dinheiro, se elas forem reverso. Para saber se ela tem este defeito, basta segurar a moeda com o número 1 voltado para cima. Logo depois, basta girar o item na posição vertical de baixo para cima. Se o rosto de Kubitschek aparecer de cabeça para baixo, ela é reverso.

Caso ela tenha este defeito, então a moeda comemorativa poderá valer algo em torno de R$ 30, segundo as projeções dos catálogos mais atualizados.