Moeda rara pode valer até R$ 6 mil; Veja qual é e confira se você tem uma

Uma moeda comemorativa, conhecida como “moeda do beija-flor”, está chamando a atenção de colecionadores e entusiastas das moedas raras em todo o Brasil. De acordo com informações compartilhadas pelo tiktoker ‘Gil Colecionador’, este item pode alcançar um valor significativo, variando entre 5 e 6 mil reais, dependendo de um pequeno detalhe.

Para atingir esse valor, a moeda deve ser uma “moeda de prova” e conter a letra “P” abaixo do seu valor nominal. Esta característica faz com que a moeda se torne ainda mais rara e desejável para os colecionadores.

A “moeda do beija-flor” tem um valor nominal de um real e apresenta uma representação do pássaro no anverso, juntamente com a inscrição ’25 anos do Real’. Esta moeda comemorativa marca os anos de 1994, quando o plano Real foi lançado, e 2019, o ano de sua emissão.

De acordo com informações divulgadas pelo perfil TikTok ‘Moedas Diferentes’, foram produzidos 25 milhões de exemplares dessa moeda em particular. No entanto, para que ela alcance um valor de até 6 mil reais no mercado de colecionadores, diversos fatores devem ser considerados.

Quais fatores valorizam uma moeda de colecionador?

As moedas de colecionador, ao longo dos anos, têm cativado a imaginação de entusiastas numismáticos e investidores, muitas vezes alcançando valores extraordinários no mercado. Mas quais são os fatores que tornam uma moeda de colecionador tão valiosa? Aqui estão os principais aspectos a serem considerados:

Raridade: Um dos fatores mais críticos que determinam o valor de uma moeda de colecionador é a sua raridade. Moedas que tiveram uma produção limitada, devido a erros de cunhagem, mudanças no design ou eventos históricos, são frequentemente mais valorizadas.

Estado de Conservação: A condição física de uma moeda rara desempenha um papel crucial em seu valor. Moedas em estado de conservação superior, geralmente chamadas de "não circuladas" ou "flor de cunho", são as mais valiosas.

Erros de Cunhagem: Moedas que apresentam erros de cunhagem, como duplicação de datas, inversões de imagens, ou outros defeitos, costumam ser procuradas por colecionadores.

Demanda do Mercado: A oferta e a demanda desempenham um papel importante na determinação do valor de uma moeda. Se há muitos colecionadores interessados em uma moeda específica, isso pode impulsionar seu preço para cima.

Edições Comemorativas: Moedas emitidas para comemorar eventos especiais, como aniversários de países, personalidades históricas ou datas importantes, frequentemente têm um valor maior.

A combinação desses fatores determina o valor de uma moeda de colecionador. No entanto, é importante lembrar que o mercado de colecionismo de moedas é dinâmico, e os preços podem flutuar ao longo do tempo.



Saiba como vender uma moeda rara

Vender uma moeda rara requer cuidado, pesquisa e consideração para obter o melhor valor possível. Antes de vender, é essencial saber o valor aproximado da moeda. Para isso é possível consultar catálogos numismáticos, sites especializados, ou procurar a ajuda de um numismata profissional.

Além disso, é recomendado observar o mercado para entender a demanda atual por moedas semelhantes. Sites de leilão, casas de moedas, grupos de colecionadores online e numismatas locais podem fornecer informações valiosas sobre preços recentes de vendas.

Como já dito anteriormente, o mercado de moedas raras pode ser volátil, e os preços podem variar com o tempo. Portanto, é fundamental fazer uma pesquisa cuidadosa e tomar decisões informadas ao vender uma moeda rara.