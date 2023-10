Moedas Antigas do Brasil valem mais de R$100MIL

Muitas vezes não percebemos, mas podemos ter uma fortuna escondida em casa sem ao menos saber. Estou me referindo a moedas antigas, que, devido à sua raridade, são cobiçadas por colecionadores e podem valer bastante dinheiro. Neste artigo, vamos explorar algumas dessas preciosidades numismáticas, com destaque para moedas brasileiras de 400 Reis, que podem atingir valores superiores a R$100MIL. Valor este catalogado.

Uma viagem pelo universo das moedas antigas

As moedas antigas do Brasil contam a história do país e de suas transformações econômicas. No entanto, nem todas as moedas que circulam ou circularam no Brasil são raras ou valiosas. Somente uma pequena fração delas possui características que as tornam desejáveis para os colecionadores.

O que é uma Moeda Antiga?

Uma moeda antiga é um objeto de dinheiro que foi feito há muito tempo e não é mais usado atualmente. Além de ter valor histórico, algumas dessas moedas podem ser valiosas por serem raras, estarem bem preservadas ou por terem erros na sua fabricação.

O que faz uma Moeda ser Rara?

Existem diversos motivos que podem fazer com que uma moeda antiga seja considerada rara. Alguns desses fatores incluem a quantidade de moedas produzidas, o ano em que foram fabricadas, o estado de conservação e a presença de falhas ou erros no processo de cunhagem.

Existem várias características que podem indicar a raridade de uma moeda, tais como:

Ano de emissão: Algumas moedas são consideradas raras por terem sido produzidas em um ano específico, geralmente devido a uma mudança no desenho, composição ou tiragem limitada.

Erros de cunhagem: Moedas que possuem erros de cunhagem, como falhas na impressão, letras invertidas ou desalinhadas, podem ter um valor maior entre os colecionadores.

Tiragem limitada: Moedas que foram produzidas em uma quantidade limitada, seja por motivos econômicos, políticos ou especiais, tendem a ser mais valorizadas.

Estado de conservação: Moedas em bom estado de conservação, sem desgastes excessivos, arranhões ou corrosão, são mais desejadas pelos colecionadores.

Características especiais: Algumas moedas possuem características únicas, como desenhos diferentes, metal precioso na composição ou marcas específicas que as tornam valiosas.



As raríssimas moedas de 400 Réis que valem mais de R$100MIL

Caso você tenha em casa moedas de 400 Réis, dos anos 1834, 1835, 1837, 1840,1841, 1843,1844,1845, 1847 e 1848, já pode comemorar. Tais moedas são rarissimas e superam R$100MIL. Veja todos detalhes no vídeo abaixo:

Estado de conservação influencia valor dos itens

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em síntese, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

A saber, as moedas flor de cunho sempre valem mais que as demais, justamente por manterem as características originais dos modelos. Em seguida, ficam as moedas em estado de soberba, que já estão um pouco desgastadas. Assim, os itens MBC tendem a valer menos, mas, ainda assim, podem render valores expressivos a quem os possuir.

Onde Vender Moedas Antigas?

Para quem está em busca de vender suas moedas antigas, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas antigas. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Antigas?

Existem vários compradores de moedas antigas que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98309-1130

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.