Todo mundo já teve ou tem aquele pote de moedas em casa, acumulando poeira e parecendo sem valor algum. Afinal, quem ainda usa moedas nos dias de hoje?

Moedas antigas valem dinheiro? Saiba o que torna uma moeda valiosa e confira algumas opções!

Contudo, o que muita gente não sabe é que entre essas moedas aparentemente comuns podem estar verdadeiros tesouros. Confira algumas moedas antigas que valem mais do que seu valor original. Prepare-se para ficar surpreso!

O valor da raridade

Em geral, as moedas antigas que possuem valor são aquelas consideradas raras. Isso significa que elas tiveram uma tiragem limitada ou apresentam algum tipo de defeito. No entanto, para que uma moeda seja valiosa, é crucial que ela esteja bem conservada e seja autêntica.

Tipos de moedas raras

Em suma, muitos fatores podem influenciar o valor de uma moeda, incluindo sua raridade, idade, condição de conservação e histórico de emissão. No entanto, alguns tipos específicos de moedas costumam ser mais valorizados por colecionadores e investidores.

Moedas com defeitos de cunhagem

As moedas com defeitos de cunhagem, também conhecidas como “erro de cunhagem,” são altamente valorizadas por sua raridade. Desse modo, essas moedas apresentam anomalias no processo de fabricação, como a ausência de um dos lados, impressões em branco ou duplicação da imagem. Assim, devido à sua escassez, essas moedas podem alcançar preços elevados em leilões e vendas especializadas.



Moedas comemorativas

Outro tipo de moeda que pode ser valioso são as moedas comemorativas, emitidas para celebrar eventos ou personalidades importantes. Em resumo, essas moedas costumam ter designs exclusivos e são produzidas em quantidades limitadas, tornando-as altamente cobiçadas por colecionadores.

Moedas valiosas no Brasil

No Brasil, também existem moedas comemorativas muito procuradas por colecionadores. Um exemplo é a moeda de 1 real comemorativa da Copa do Mundo de 1994 e a de 1 real comemorativa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Além disso, algumas moedas de 1 real com erros de cunhagem, como a com imagem invertida, também são bastante valorizadas pelos colecionadores. De forma geral, para avaliar o valor de uma moeda, é recomendável procurar a Casa da Moeda, lojas especializadas, casas de leilão numismático ou o site da Sociedade Numismática Brasileira. Com a ajuda dessas instituições, você pode obter o valor justo para sua moeda.

Moedas antigas que podem valer dinheiro

Agora, vamos destacar algumas moedas antigas brasileiras que têm valor no mercado de colecionismo:

Moeda de 5 centavos de 1999

Ano: 1999

Tiragem: 11,2 milhões

Valor: entre R$ 10 a R$ 40 reais

Embora essa moeda seja relativamente recente e ainda esteja em circulação, seu valor pode surpreender. Com apenas 11,2 milhões de unidades fabricadas, seu valor pode variar entre R$ 10 a R$ 40 reais.

Moeda de 10 centavos de 1999

Ano: 1999

Tiragem: 9,62 milhões

Valor: até R$ 50 reais

Assim como a moeda de 5 centavos de 1999, a moeda de 10 centavos do mesmo ano também pode ser valiosa, principalmente em estado de conservação impecável. Com uma tiragem de apenas 9,62 milhões de unidades, seu valor pode chegar a até R$ 50 reais.

Moeda de 25 centavos de 1995 – homenagem à FAO

Ano: 1995

Tiragem: 1 milhão

Valor: R$ 25,00

A moeda de 25 centavos de 1995, emitida em homenagem à FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), é altamente valorizada pelos colecionadores brasileiros. Desse modo, seu design diferenciado e a emissão limitada de apenas 1 milhão de unidades a tornam uma peça rara e especial, podendo valer até R$ 25,00.

Moeda de 50 centavos de 2012

Ano: 2012

Tiragem: 40 mil

Valor: até R$ 700 reais

Esta moeda se destaca pela raridade devido a um erro de cunhagem.

Aproximadamente 40 mil moedas de 50 centavos foram produzidas sem a inclusão do zero no valor. Contudo, mesmo após o Banco Central ter recolhido a maioria delas, algumas ainda estão em circulação e podem valer até R$ 700 reais.