MOEDAS de 1 Real das Olimpíadas com ESTE DETALHE podem valer mais de R$100MIL

As moedas raras guardam em si um valor que transcende seu valor facial. Hoje, vamos falar sobre as moedas de 1 real das olimpíadas que podem alcançar o valor de mais de R$100 mil. Intrigante, certo? Continue a leitura e descubra se você possui esse raro tesouro.

A Magia das Moedas Raras

Algumas moedas de 1 real carregam um valor excepcionalmente maior do que seu valor facial. E a moeda olímpica de 1 real é uma delas. Mas antes de desvendarmos esse mistério, precisamos entender o conceito de moeda prova.

O que é uma Moeda Prova?

A moeda prova é uma edição especial de moeda que atrai muitos colecionadores por sua qualidade superior e raridade. Mas, o que exatamente é uma moeda prova e o que a torna tão especial?

As moedas prova são cunhadas por meio de um processo especial que dá a cada moeda um aspecto mais definido e detalhado em comparação com as moedas regulares. São produzidas para testar a qualidade do design da moeda antes de ser posta em circulação, ou para coleções especiais.

Identificando uma Moeda Prova

Normalmente, uma moeda prova pode ser identificada pela palavra “PROVA” ou pela letra “P” gravada em algum lugar na moeda. Estas inscrições geralmente são pequenas e podem estar localizadas no anverso ou no reverso da moeda.



As Moedas Prova Circulam?

Não! As moedas prova não são destinadas à circulação comum. Se você encontrar uma moeda prova em circulação, é provável que tenha sido colocada lá por engano ou por um colecionador desavisado.

Variedades de Moedas Prova

Existem vários tipos de moedas prova, cada um com suas características distintas. Alguns exemplos são:

Moedas Prova de Cunho Regular: São as moedas prova mais comuns, produzidas com cunhos regulares e processos de cunhagem especiais para realçar detalhes. Moedas Prova de Cunho Especial: São produzidas com cunhos especiais, que são utilizados apenas para a sua cunhagem. Geralmente apresentam detalhes mais finos e uma aparência mais refinada. Moedas Prova de Apresentação: São produzidas especificamente para serem dadas como presentes a autoridades ou membros de conselhos. Moedas Prova de Artista: São moedas prova únicas, cunhadas para testar um novo design. São muitas vezes cunhadas à mão e podem apresentar características únicas.

A Moeda Olímpica de 1 Real que pode Valer até R$30 Mil

Agora que já compreendemos o que é uma “moeda prova”, caso você tenha uma moeda de 1 real dos jogos olímpicos que seja moeda prova, o valor de cada um pode chegar a R$6MIL cada. Assista o vídeo abaixo e se surpreenda:

Considerando que temos 17 moedas olímpicas, cada uma valendo até R$6MIL, elas juntas podem superar R$100MIL

As 17 Moedas de 1 Real dos Jogos Olímpicos

Para finalizar, aqui está a lista das 17 moedas de 1 real dos jogos olímpicos:

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Para quem deseja vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda.

Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática;

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034; Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030; Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007. Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também WhatsApp) no número (51) 98225-0800 Numismática Vieira: WhatsApp 21 99964-1530 Prado Numismática: WhatsApp 42 991667700

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador.

No entanto, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.