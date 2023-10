As moedas estão presentes no nosso dia a dia, mas você já parou para pensar que algumas delas podem ser verdadeiros tesouros escondidos? Neste artigo, vamos falar sobre as moedas raras, em especial as moedas de 10 centavos que podem valer muito mais do que o valor facial impresso nelas.

O que são Moedas Raras?

Moedas raras são aquelas que possuem uma produção limitada, apresentam erros de cunhagem ou são de uma época histórica específica. Tais moedas são muito valorizadas por colecionadores e numismatas, e podem alcançar valores surpreendentes quando vendidas.

A Riqueza nas Moedas de 10 Centavos

Dentre as moedas raras, as moedas de 10 centavos ocupam um lugar especial. Dependendo do ano de fabricação, estado de conservação e erros de cunhagem, elas podem valer uma pequena fortuna.

Como Avaliar o Valor de uma Moeda Rara

O valor de uma moeda rara não está apenas na sua face. Muitos fatores podem influenciar o seu valor, como:

Ano de Fabricação: O ano em que a moeda foi cunhada influencia diretamente no seu valor. Quanto menos moedas foram produzidas em um determinado ano, mais rara e valiosa ela se torna.

Estado de Conservação: Moedas em excelente estado de conservação são mais valorizadas do que as que apresentam desgastes ou danos.

Erros de Cunhagem: Moedas que apresentam erros de cunhagem são extremamente raras e, por isso, muito valiosas.

As Moedas de 10 Centavos que valem quase R$2MIL



Após uma análise cuidadosa, selecionamos algumas moedas de 10 centavos que são verdadeiras joias para os colecionadores. Veja a seguir:

Moeda de 10 Centavos ano 2001 com reverso invertido: Esta moeda tem a particularidade de ter seu anverso invertido. Pode valer até R$35. Moeda de 10 Centavos Cunho Quebrado: Esta moeda tem um erro muito comum. Pode valer até R$5. Moeda de 10 Centavos ano 2001 com reverso horizontal à esquerda: Esta moeda tem a particularidade de ter seu anverso com rotação 90º. Pode valer até R$30. Moeda de 10 Centavos ano 2001 com reverso horizontal à direita: Esta moeda tem a particularidade de ter seu anverso com rotação 90º. Pode valer até R$30. Moeda de 10 Centavos ano 1995 FAO: Pode valer até R$30. Moeda de 10 Centavos “Disco Liso”: Esta moeda tem a particularidade de o seu anverso e reverso serem lisos, sem qualquer informação. Pode valer até R$30. Moeda de 10 Centavos de Cunho descentralizado: Esta moeda também conhecida como “moeda boné”. Pode valer até R$200. Moeda de 10 Centavos Bifacil: Esta moeda tem os dois lados iguais. Pode valer até R$1500.

Essas moedas juntas valem R$1830, quase R$2MIL. Você tem alguma delas? Confira mais detalhes no vídeo abaixo:

A Importância de Conhecer as Moedas Raras

Conhecer as moedas raras e o seu valor é importante não apenas para os colecionadores, mas também para qualquer pessoa. Afinal, quem sabe se você não tem uma pequena fortuna escondida no seu cofrinho de moedas?

Em conclusão, as moedas de 10 centavos podem se revelar verdadeiros tesouros para aqueles que sabem valorizá-las. E mesmo que você não seja um colecionador, vale a pena dar uma olhada nas moedas que passam pelas suas mãos. Quem sabe você não encontra uma moeda rara?

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

As moedas raras podem ser um investimento interessante. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a demanda do mercado. Portanto, antes de comprar ou vender uma moeda, é aconselhável fazer uma pesquisa cuidadosa e consultar um especialista em numismática

