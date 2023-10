Devido à sua tiragem limitada, algumas moedas do real se transformaram em objetos raros e altamente desejados por colecionadores. A introdução de álbuns específicos para essa categoria de coleção em 2008 impulsionou ainda mais o interesse por essas moedas de edição limitada.

MOEDAS RARAS DO REAL podem valer muito hoje em dia; saiba quais são

Um grande número dessas moedas permanece em circulação, e algumas delas podem atingir um valor até 700 vezes maior do que o seu valor nominal. Confira as moedas mais valorizadas do real, que podem estar escondidas na sua casa.

5 centavos: a raridade de 1999

Entre as moedas de 5 centavos, a de 1999 é uma exceção, com uma quantidade de apenas 11,2 milhões de unidades em circulação, tornando-a a menos comum entre elas.

Assim, esta moeda, apesar de ser de baixo valor, pode surpreender pela sua raridade. Em suma, no mercado, ela varia entre R$ 10,00 a R$ 40,00, atraindo colecionadores e curiosos pela sua escassez.

10 centavos: a pequena raridade de 1999

A moeda de 10 centavos de 1999 também se tornou uma raridade devido ao seu número de tiragem limitado, com apenas 9,62 milhões de unidades em circulação.

Contudo, embora seu valor nominal seja baixo, no mercado, ela pode chegar a custar até R$ 50,00, fazendo com que muitos fiquem de olho nas moedas de dez centavos que passam pelas mãos.

25 Centavos: a homenagem rara à FAO em 1995



Em 1995, uma moeda foi criada em homenagem aos 50 anos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). Em resumo, o que a torna rara é o fato de que apenas 1 milhão dessas moedas foram produzidas, um número bastante reduzido se comparado às 239 milhões de moedas normais que foram criadas naquele ano. Assim, essa moeda se destaca como uma das verdadeiras raridades do real.

50 centavos: o erro que gerou raridade em 2012

Em 2012, aconteceu um erro na produção de moedas de 50 centavos, onde 40 mil delas foram feitas sem o zero. Muitas foram prontamente recolhidas pelo Banco Central, mas aquelas que escaparam do recall podem chegar a valer R$ 700 no mercado. Desse modo, este erro se tornou uma história curiosa e valiosa para colecionadores, tornando essas moedas uma raridade desejada.

1 real: a joia de 1998

A moeda de 1 real lançada em 1998 é a mais rara e valiosa do real, com uma tiragem de apenas 600 mil exemplares. Criada em homenagem aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa moeda pode valer até R$ 200 no mercado de colecionadores, dependendo da sua conservação. Sendo assim, se você possui uma dessas moedas, está com uma verdadeira joia em mãos.

Em resumo, moedas aparentemente comuns podem esconder um valor muito maior do que seu valor nominal. Por isso, é sempre interessante estar atento às moedas que passam pelas suas mãos.

De forma geral, se você se interessa por numismática ou simplesmente gosta de colecionar objetos raros, as moedas raras do real são uma ótima opção para começar ou expandir sua coleção.

É incrível como algo tão comum pode esconder segredos e valores que só os verdadeiros apreciadores podem desvendar. Portanto, na próxima vez que receber troco, dê uma olhada nas moedas que você recebe, pois quem sabe você não tem uma dessas raridades em mãos!

Como vender moedas raras?

Existem várias opções para vender moedas raras:

Leilões físicos ou online são uma maneira popular de vender moedas raras. Sites como eBay, Heritage Auctions e Stack’s Bowers Galleries são bons lugares para começar.

Casas de moedas e numismatas

Entre em contato com lojas de moedas ou numismatas locais, pois eles podem estar interessados em comprar ou ajudar a vender suas moedas. Além disso, participe de feiras de colecionadores de moedas, onde é possível encontrar compradores interessados em suas moedas.