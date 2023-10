Monday Mailbag: Misfits PRIME é o começo do fim para o boxe influenciador? Além de grandes mudanças no UFC 294

Foi um fim de semana marcante nos esportes de combate, com Edson Barboza fazendo uma reviravolta sensacional no UFC Vegas 81 e todo o fiasco Pat Miletich-Mike Jackson, mas tudo o que todo mundo parece querer falar é do UFC 294 neste fim de semana. Bem, isso e o Misfits Prime Card, então vamos começar.

KSI, Logan Paul, Dillon Danis e o futuro do boxe influenciador

Mesmo supondo que o cartão principal tenha feito grandes números para todos os envolvidos, não é loucura pensar que estamos prestes a ver o declínio constante do boxe influenciador, não é? -Alexander K Lee (@AlexanderKLee) 16 de outubro de 2023

Não é loucura, mas eu não contaria aquelas galinhas ainda.

Vamos começar aqui. Dependendo do seu gosto, você pode ter odiado totalmente o cartão Misfits Prime e o fato de que nós, como site, o cobrimos, mas vou ser sincero com você: você está em minoria. Um número incrível de pessoas gosta dessas coisas, e quem sou eu para dizer que estão erradas? O que quer que faça seu barco flutuar, eu sempre digo, e esse evento foi na maré alta na lua cheia: muitos barcos flutuaram.

Mas, falando do que você quer dizer, AK, isso é uma faca de dois gumes. Este evento atraiu um interesse surpreendente e, em última análise, não conseguiu produzir resultados nesse aspecto. A luta principal entre KSI e Tommy Fury foi uma das piores lutas do ano em qualquer esporte (já vi lutas mais convincentes em jogos de futebol juvenil) e a luta co-principal entre Logan Paul e Dillon Danis foi indiscutivelmente ainda pior. Ambas as lutas foram pouco mais que disputas de abraços e, no caso do co-principal, foi irritante porque Danis falava muito sem realmente tentar fazer nada. Danis pelo menos tornou as coisas um tanto interessantes no final, sendo desqualificado intencionalmente e iniciando uma briga, mas eram assuntos terrivelmente chatos pelos quais algumas pessoas pagaram uma boa quantia de dinheiro. Isso é definitivamente menos do que ideal.

A questão, porém, é que não tenho certeza se alguém que assistiu se importou. As pessoas que assistem a essas coisas são exclusivamente fãs das atrações principais, e o fandom é difícil de morrer, especialmente hoje em dia. Não tenho certeza se lutas ruins, derrotas ou uma clara e óbvia falta de habilidade façam alguma diferença. Pessoas que gostam de KSI vão sintonizar, porque é isso que fazem. Agora, por quanto tempo a KSI ou os irmãos Paul vão querer continuar fazendo isso? Isso é uma incógnita.

No final das contas, eu acho que toda essa coisa do boxe influenciador é uma moda passageira, e todas as modas desaparecem lentamente, mas esta provavelmente não desaparecerá tão cedo. Enquanto os caras do topo quiserem continuar fazendo isso, eles poderão atrair o interesse de sua base e, dado o dinheiro que os atrai, sempre encontrarão alguém comercializável para ficar à sua frente. Eventualmente teremos o confronto KSI x Jake Paul que vem sendo construído há anos, e vou reavaliar depois disso, mas até esse momento, não acredito que Misfits e companhia vão a lugar nenhum.

Islam Makhachev vs. Alexandre Volkanovski 2

Você acha que a vinda de Volk para Oliveira em cima da hora é melhor ou pior para o Islã? – Previsão do lutador (@fighterforecast) 16 de outubro de 2023

Na semana passada, soubemos que Charles Oliveira sofreu um corte bastante feio e foi afastado da revanche contra Makhachev, no UFC 294, neste sábado, e em vez de ir para a luta reserva, Volkanovski recebeu a ligação para intervir em cima da hora. Muitas pessoas ficaram emocionadas com isso. Eu não era um deles. Makhachev-Volkanovski 1 é a melhor luta de 2023 e uma das melhores lutas dos últimos anos. No vácuo, todos deveríamos querer ver uma revanche. Mas a vida não acontece no vácuo e este é o pior cenário para eles voltarem atrás, na minha opinião.

Só para adiantar: a primeira luta não exigiu revanche. Makhachev venceu claramente três rodadas e provavelmente quatro. Volkanovski superou as expectativas, mas não é assim que marcamos lutas. Só queria tirar isso do caminho.

Dito isto, a luta foi ótima! E parte do que tornou tudo ótimo foi a construção, a preparação e dois dos melhores caras do mundo elaborando planos de jogo específicos um para o outro e os executando. Agora? Volkanovski está saindo de uma cirurgia na mão e intervindo em pouco tempo. Se ele estava se preparando para essa luta como alguns pensam, está um pouco melhor, mas ainda não é o ideal. E do outro lado, Makhachev se preparava para enfrentar o adversário mais oposto possível, Charles Oliveira. Estas não são as circunstâncias para dois rapazes darem o seu melhor e, mais importante, se adaptarem ao primeiro encontro.

Além disso, os resultados deste confronto são quase todos ruins. Se Makhachev vencer, Volkanovski agora está totalmente acabado no peso leve (desde que Islam tenha o título) e provavelmente ficará afastado por um tempo, o que significa que Ilia Topuria – um homem que inegavelmente merece sua chance pelo cinturão dos penas – está no gelo OU ele ‘ Vou lutar contra Max Holloway. Há cerca de 30% de chance de conseguirmos Volkanovski-Holloway 4 no próximo verão, o que é horrível.

Além disso, o peso leve é ​​a melhor e mais profunda categoria de peso do MMA. Justin Gaethje merece uma disputa pelo título e, como outros três caras, também estão na conversa. E, em vez disso, o UFC continua deixando o campeão dos penas pular a linha, o que significa que Gaethje está em apuros, principalmente porque Oliveira ainda é ostensivamente o próximo na fila. Há uma possibilidade muito real de que os primeiros dois anos do reinado de Islam Makhachev pelo título sejam simplesmente ele lutando contra Oliveira e Volkanovski, e em uma categoria de peso como o peso leve, isso é indescritivelmente ridículo.

E se Volkanovski vencer? As coisas estão possivelmente ainda piores. A vitória de Volkanovski provavelmente configura uma trilogia, é mais tempo que as coisas ficam acumuladas e mais candidatos merecedores perdem duas das melhores divisões do esporte! E isso presumindo que Volkanovski não tente imediatamente a disputa pelo título dos meio-médios (o que se ele vencer no sábado, ele absolutamente deveria). Eu simplesmente não entendo por que não podemos simplesmente ficar felizes com os campeões defendendo seus títulos contra adversários merecedores e eliminando categorias de peso antes de irem direto para as lutas de campeão-campeão. Chame-me de louco, mas não acho que vencer Yair Rodriguez aos 145 merece uma chance pelo título dos leves.

De qualquer forma, o curto prazo é provavelmente pior para o Islã, já que Volkanovski já está se preparando há várias semanas para esta luta, o que significa que ele teve mais tempo de preparação enquanto Makhachev planejava lutar contra um estilo de oponente completamente diferente. Em última análise, pode não importar, mas acho que vamos descobrir.

A outra mudança do UFC 294

Mudar Islam-Charles para Islam-Volk e Khamzat-Costa para Khamzat-Usman aumenta ou diminui a contagem de estrelas de Meshewlin no UFC 294? -Zak Kitzler (@KitzlerZak) 16 de outubro de 2023

A semana passada foi caótica, pois além da mudança da luta principal, o co-principal também mudou, com Kamaru Usman substituindo Paulo Costa contra Khamzat Chimaev. A coisa toda surgiu totalmente do nada e, como o evento principal, tem alguns aspectos positivos, mas, em última análise, é negativo para mim.

Para ser sincero, não me importei nem um pouco com Chimaev x Costa. Simplesmente não ressoou em mim. Essa luta é, como luta pura, algo que estou muito mais interessado em ver e, portanto, sua adição ao UFC 294 provavelmente aumentou minha avaliação do card. Meu problema é que Dana White já disse que o vencedor terá a próxima chance pelo título dos médios. E embora isso não seja inesperado, ainda é muito, muito ruim.

Dricus du Plessis fez tudo para merecer uma disputa pelo título e será preterido porque o UFC está furioso com seu próprio planejamento ruim e está descontando nele. Sinceramente, esse é o tipo de coisa que me faz não querer assistir. (Ainda vou, só estou dizendo que isso me faz pensar ativamente sobre isso, o que não é um bom negócio.)

É aqui que também mencionarei que embora muitos tenham gostado da ideia de Makhachev-Oliveira 2, eu cheguei à luta como um confronto convincente. Oliveira é um lutador inteligente e acho que ele poderia ter feito ajustes para perturbar o Islã, e fiquei animado ao ver isso acontecer. Portanto, a mudança de Oliveira para Volkanovski é um movimento lateral para mim e, como tal, as mudanças de última hora no UFC 294 tornaram o card mais obviamente atraente para os fãs casuais, mas NÃO ganharam uma Meshewlin Star extra.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram Tweets!