Montagem da primeira página de Vinicius como ‘Pinóquio’ choca o público espanhol: a estrela do Real Madrid entrará em ação?

Vjornal diário desportivo de Alencia Superdesporte deixou o público espanhol sem palavras com uma descrição dura na primeira página de Vinícius Jr. como ‘Pinóquio’. Na imagem editada, a estrela do Real Madrid aparece de frente e no centro com um nariz grande que supostamente representa Personagem da Disney Pinóquio.

A primeira página foi feita para atacar o depoimento do atacante brasileiro na quinta-feira, no qual ele alegou que todo o estádio Mestalla, do Valência, participou dos abusos raciais que ele recebeu no agora infame Valência-Real Madrid Jogo da LaLiga em 21 de maio de 2023.

O Superdeporte afirma que, embora o jogador tenha admitido ter “provocado a torcida”, também mentiu ao dizer ao juiz que todo o estádio era culpado dos cantos raciais. Daí a sua comparação do jogador com Pinóquioa marionete cujo nariz cresce a cada mentira dita.

Vinicius tomará medidas contra o Superdeporte?

A primeira página de ‘Pinóquio’ da publicação valenciana Superdeporte recebeu forte reação de muitos fãs.Superdesporte

Ainda não está claro neste momento se o Estrela do Real Madrid irá abordar a primeira página da publicação sediada em Valência ou se irá intentar uma acção judicial. Até a noite de quinta-feira, o jogador não postou nas redes sociais nem divulgou nenhuma declaração pública sobre o Pinóquio primeira página.

A primeira página circulou nas redes sociais, com muitos usuários brasileiros acusando o diário esportivo de ser racista. Os torcedores do Real Madrid também criticaram fortemente a publicação, com um usuário dizendo que ela é simplesmente “amarga”. Enquanto isso, alguns fãs rivais se deliciaram com a polêmica representação da estrela.