Montreal OFERECE EMPREGOS no Sudeste e no Centro-Oeste

A Montreal, empresa que é líder no desenvolvimento e implementação de soluções em tecnologia com expertise reconhecida internacionalmente, está contratando novos funcionários no mercado. Isto é, caso esteja na busca por um novo rumo na vida profissional, veja quais são as opções em aberto:

Analista de Backup – Regional Minas – Belo Horizonte – MG e Híbrido – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Sênior – – Belo Horizonte – MG e Híbrido – Efetivo;

Analista de Network – Infraestrutura de TI – – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Planejamento e Tráfego de Call Center – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Requisitos PL – Regional – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Desenvolvedor Asp Clássico – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Testes Automatizados – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Arquiteto de Dados e Informações- Zona Industrial – DF – Efetivo;

Arquiteto de Infraestrutura de TI – Regional Brasília – DF – Efetivo;

Arquiteto de Processos e Negócios – Brasília – DF – Efetivo;

Arquiteto de Teste (Qualidade de Código) – Brasília – DF e Híbrido – Efetivo;

Atendente de Posto – Goiânia e Região – GO – Efetivo;

Engenheiro de Dados SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Supervisor de Atendimento – Brasília – DF – Efetivo;

Técnico de Infraestrutura – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico de Suporte Pleno – Uberlândia – MG – Efetivo.

Mais sobre a Montreal

Sobre a Montreal, vale destacar que, atualmente, conta com um time de aproximadamente 3 mil colaboradores, alinhados e comprometidos com os valores e política da empresa.

Além disso, é interessante frisar que a empresa investe em pesquisas e parcerias com os mais importantes players da área de TI mundial, oferece ferramentas e soluções customizadas e está em um segmento que é fundamental para que ideias disruptivas aliadas à transformação digital, funcionem.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: