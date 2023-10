Mopreme Shakur diz que Diddy o ligou para negar o envolvimento no assassinato de Tupac

Tupac Shakur irmão Nós esfregamos diz Diddy ligou para ele pessoalmente para negar envolvimento no assassinato de Las Vegas, e embora pessoas como 50 centavos continue a alimentar esse boato… parece que Mopreme ainda quer um veredicto oficial.

Na segunda-feira, o irmão de Pac estava de volta à berlinda de “Art Of Dialogue” – a mesma plataforma onde o suspeito de assassinato de Tupac Keefe D. contou a si mesmo – e Mopreme vasculhou seu cofre de memória para se lembrar do telefonema de Diddy.

Na época, eles não se conheciam, mas Mo diz que o magnata do Bad Boy sabia exatamente quem ele era e o que estava fazendo – e queria dizer a ele “de homem para homem” que o assassinato não estava em suas mãos.

Mopreme diz que Diddy ligou para ele “em algum momento dos anos 2000″… o que se alinha com a história do Los Angeles Times de 2008 escrita por Chuck Phillips que implicou Diddy no assassinato de Tupac.