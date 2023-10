Morada Logística ABRE VAGAS em DIVERSAS cidades; Se candidate!

A Morada, empresa que atua no mercado de logística há mais de 60 anos, oferecendo segurança, qualidade e eficiência em todas as etapas do processo logístico, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Sendo assim, veja quais são os cargos na lista abaixo:

Executivo de Vendas Pleno – Carga Fracionada – Anápolis – GO – Efetivo;

Motorista Bitrem/Rodotrem – Mercado Interno – Jardinópolis – SP – Efetivo;

Analista Pleno Contábil – Araraquara – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Combustíveis – Americana – SP – Efetivo;

Borracheiro – Carga Fracionada – Sumaré – SP – Efetivo;

Conferente – Carga Fracionada – Sumaré – SP – Efetivo;

Motorista (Carro Apoio) – Americana – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Motorista Bitrem/Rodotrem – Sarandi – PR – Efetivo;

Motorista Bitrem/Rodotrem – Presidente Prudente – SP – Efetivo;

Motorista Bitrem – Araraquara – SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro (a) – Caçamba – Iracemápolis – SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro (a) – Gases do Ar – Cubatão – SP – Efetivo;

Operador de Prensa – Americana – SP – Efetivo;

Operador (a) de Logística – Agro – Americana – SP – Efetivo.

Mais sobre a Morada Logística

Sobre a Morada Logística, vale a pena deixar claro que a empresa atua nos seguintes negócios: transporte rodoviário de cargas, logística in house, gestão e armazenamento para os segmentos de siderurgia, combustível, granéis líquidos, gases e carga fracionada.

Além disso, recentemente adquiriu a Itaobi Transportes, que agrega os segmentos de granéis sólidos, alimentos e bebidas. São mais de 1.100 colaboradores buscando fazer dessa estrada um caminho de sucesso, atuando de forma personalizada para as características dos seus clientes.

Tem unidades em Americana (SP), Araraquara (SP), Campinas (SP), Jardinópolis (SP), Sarandi (PR) e Cuiabá (MT). Armazéns em Bauru (SP), Campinas (SP), Mirassol (SP), Ribeirão Preto (SP), Vargem Grande Paulista (SP), Uberlândia (MG) e Anápolis (GO). Além de diversos pontos de apoio espalhados no Brasil.

Como enviar o portfólio para a empresa?

A candidatura é feita de forma bem sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



