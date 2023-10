Moradores do Maine filmados fugindo para um local seguro durante tiroteio em massa

Moradores aterrorizados do Maine foram filmados correndo para salvar suas vidas enquanto o atirador da pista de boliche entrava em violência, matando indiscriminadamente dezenas de pessoas.

Imagens de filmagens de vigilância foram divulgadas na noite de quarta-feira após reservista do Exército dos EUA Roberto Cardoso supostamente usou um rifle estilo AR-15 para atirar fatalmente em até 20 pessoas em Lewiston, ferindo mais 50 a 60. Uma enorme caçada policial está em andamento para capturá-lo.

Muitas das pessoas que estavam na pista de boliche no momento do tiroteio faziam parte de uma liga juvenil de boliche. Uma autoridade municipal disse que pelo menos um adolescente ficou ferido. Nenhuma palavra sobre se outros membros da liga juvenil foram baleados.

Confira a filmagem… vários adultos assustados são vistos passando correndo por casas em uma área residencial após o início do tiroteio.

Embora o agressor não esteja à vista, os sobreviventes tentam se proteger e ficar o mais longe possível do atirador.

Enquanto isso, o Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin identificou Card como suspeito Facebook e postou as duas fotos de vigilância dele brandindo seu rifle de assalto ao entrar na pista de boliche.