Morgan Fairchild presta homenagem ao colega de elenco de ‘Friends’, Matthew Perry

Morgan Fairchild está refletindo sobre seu tempo trabalhando com Mateus Perry no set de “Friends”, onde ela interpretou a mãe de seu personagem Chandler Bing… elogiando-o como um “ator incrivelmente talentoso” que “sempre teve estrelas nos olhos”.

Morgan é a última de uma longa lista de figuras da indústria que só tiveram palavras gentis para Matthew, e ela se juntou a nós na segunda-feira no “TMZ Live” para compartilhar suas memórias de seu talento… nos dizendo que ele tinha uma habilidade rara e improvisada para ajustar hilariantemente as falas de seu personagem. BINGO!

Ficou claro que suas memórias do set do seriado de sucesso da NBC eram esmagadoramente do ator super amigável trazendo energia ilimitada para o set – tudo isso enquanto exibia um grande sorriso no rosto.